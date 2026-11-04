Andrea Bocelli bikin merinding di konser Romanza Jakarta

Hiburan

Penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, sukses memukau penonton lewat konser “Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia” di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, pada 3 November 2026 malam. Bocelli membuka pertunjukan dengan karya opera klasik sebelum membawakan deretan lagu dari album “Romanza” yang dirilis tahun 1997.

Karakter vokal khas Bocelli yang diiringi orkestra membawa lagu-lagu populer dari album itu. Salah satunya, Bocelli berduet dengan penyanyi sopran asal Italia, Mariam Battistelli.

Yang bikin suasana makin spesial, Bocelli juga berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Lea Simanjuntak, membawakan lagu ikonik “The Prayer”. Perpaduan suara tenor Bocelli dan soprano Lea benar-benar memikat.

Bukan cuma dua orang itu, ada banyak bintang lain yang ikut memeriahkan panggung. Ada Amy Manford, bariton asal Meksiko Juan Carlos Heredia, serta pemain biola Rusanda Panfili yang berkolaborasi di beberapa lagu.

Konser ini juga punya sentuhan lokal yang kental. Sebelum Bocelli muncul, penonton disuguhkan permainan biola dari Iskandar Widjaja yang diiringi tarian Sluku-Sluku Bathok persembahan Pagelaran Sabang Merauke. Ada juga pertunjukan balet dan tari kreasi yang mengangkat budaya Indonesia di sela-sela musik.

Kemegahan acara ini didukung oleh Jakarta Concert Orchestra dengan komposer lokal Avip Priatna yang memandu paduan suara, serta menggandeng Batavia Madrigal Singers. Selain musik, layar panggung juga menampilkan rangkaian foto isu kemanusiaan untuk menyampaikan pesan sosial.

Konser yang dipromotori oleh Shoemaker Live ini menyambangi Indonesia di dua lokasi, yaitu Borobudur, Magelang pada 31 Oktober 2026 dan JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026. Kerennya, Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi Bocelli dalam rangkaian tur peringatan 30 tahun album Romanza ini.

Jujur, siapa sih yang nggak terhipnotis sama suara Bocelli? Apalagi pas duet sama Lea Simanjuntak, vibenya benar-benar magis!