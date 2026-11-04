Protektif banget, Ferry Maryadi rutin video call Lea biar nggak khawatir

Hiburan

Ferry Maryadi mengaku rutin memantau aktivitas putrinya, Harleyava Princy atau Lea, terutama saat bepergian sendiri. Rasa khawatir akan keselamatan sang anak membuat Ferry selalu meminta kabar soal keberadaan, kesehatan, sampai urusan ibadah Lea.

Untuk menjaga komunikasi, Ferry mengandalkan panggilan video yang dilakukan setidaknya satu kali dalam sehari. Ferry mengatakan masih berusaha menjaga komunikasi dengan putrinya setelah Lea menyelesaikan liburannya.

Ferry sempat menceritakan momen saat Lea mengadu lewat video call karena terjatuh hingga mengalami luka lecet di bagian lutut. Bagi Ferry, cerita sederhana seperti itu justru sangat berharga karena ia merasa masih dibutuhkan oleh anaknya.

Dalam keterangannya di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 4 November 2026, Ferry mengungkapkan bahwa ia sedang belajar menerima perubahan hidup sang anak. Ia menyadari bahwa sebagai anak perempuan, suatu saat nanti Lea akan meninggalkan dirinya untuk membangun keluarga bersama suaminya sendiri.

Ferry merasa harus berbesar hati menghadapi kenyataan tersebut. Meski begitu, ia mengaku sangat senang dan menikmati momen ketika Lea masih menunjukkan sikap manja kepadanya. Dengan nada bercanda, Ferry menyebut lebih baik putrinya bermanja-manja kepada sang ayah daripada kepada orang lain.