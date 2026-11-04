Raeshard Octaviansha bawa bekal Hello Kitty pas jadi sopir taksi online

Hiburan

Aktor Raeshard Octaviansha punya cerita unik pas memutuskan buat narik taksi online di Jakarta. Bukan cuma soal jam kerja yang panjang sampai belasan jam, tapi gaya bawa bekalnya yang bikin rekan sesama pengemudi geleng-geleng kepala.

Raeshard ternyata hobi bawa makanan dari rumah pakai wadah milik anaknya. Bayangkan, dia bawa rantang bergambar Hello Kitty dan Tayo, lengkap dengan sendok motif kartun juga. Karena hal ini, dia sering banget jadi bahan candaan alias diledek teman-temannya pas lagi ngumpul di pangkalan.

Lucunya, Raeshard mengaku kalau dulu dia nggak terbiasa bawa bekal pas lagi syuting. Tapi pas jadi sopir taksi online, dia malah jadi rajin bawa makanan sendiri. Nggak cuma bekal, dia juga bawa bantal tidur dan gulingan milik anaknya dari rumah buat istirahat di sela-sela jam narik yang super panjang.

Terus gimana kalau ketemu penumpang? Sebagai aktor, Raeshard tetap dikenali. Banyak penumpang yang minta foto bareng pas lagi di perjalanan. Bahkan, aksi minta foto ini nggak cuma terjadi di dalam mobil, tapi juga pas dia lagi santai ngopi atau pas kendaraannya lagi diisi dayanya.

Cerita ini disampaikan Raeshard saat berada di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, pada 3 November 2026. Saat ada penumpang yang minta foto ketika dia sedang ngecas atau ngopi, dia menjawab "Oh iya, boleh".