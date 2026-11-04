Atiqah Hasiholan sampai harus belajar empat bahasa buat peranin Laksamana Malahayati

Hiburan

Bayangkan harus jadi pemimpin pasukan sekaligus menguasai empat bahasa berbeda. Itulah tantangan yang dihadapi Atiqah Hasiholan saat memerankan Laksamana Malahayati dalam film Pasukan 1000 Janda. Sosok pahlawan perempuan asal Aceh ini dikenal memimpin pasukan Inong Balee melawan penjajah, jadi Atiqah nggak bisa main-main soal detailnya.

Demi menghidupkan karakter tersebut, Atiqah harus belajar dialek Aceh selama dua bulan bareng pelatih asal Aceh. Dia mengaku proses ini berat banget karena awalnya nggak familiar dengan logat tersebut. Saking fokusnya sama urusan teknis pengucapan, Atiqah sempat merasa kesulitan membangun emosi saat syuting karena pikirannya terus bertanya-tanya apakah aksennya sudah benar atau belum.

Keringat Atiqah nggak cuma habis buat belajar dialek lokal. Film ini ternyata menggunakan empat bahasa: Aceh, Inggris, Belanda, dan Italia. Untuk itu, dia didampingi mentor di setiap bahasanya agar pendalaman peran lebih maksimal.

Salah satu bantuan datang dari Hans de Kraker, pemeran Pieter, yang membantu latihan bahasa Belanda. Hans bahkan sampai membuat video fonetik supaya para pemain bisa mendengar dan melihat langsung cara pengucapan kata-katanya. Benar-benar totalitas!

Atiqah menyebutkan pada 2 November 2026 bahwa proses ini sangat menguras tenaga. Selain urusan bahasa, dia juga harus menghadapi beban aksi dan drama yang berat. Dua bulan sebelum syuting, ia fokus melatih fighting dan dialek. Fokus energinya saat itu benar-benar hanya untuk latihan fighting dan memoles dialek.

Kita semua tahu kalau peran laksamana itu tanggung jawabnya besar. Atiqah ingin memastikan sosok Malahayati tampil meyakinkan sebagai pemimpin pasukan, bukan sekadar perempuan yang ikut berjuang. Kerja kerasnya patut diacungi jempol, ya kan?