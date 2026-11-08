Trik pakai rok tutu ala seleb Korea biar gak kayak putri dongeng

Hiburan

Rok tutu yang identik dengan kesan manis dan playful lewat detail kain tulle mengembang ternyata bisa masuk ke berbagai suasana. Kalau biasanya dianggap cuma cocok buat acara formal atau gaya ala putri dongeng, para seleb Korea membuktikan kalau rok ini bisa dipadukan dengan berbagai jenis atasan supaya tampilannya lebih modern.

Kuncinya ada di pemilihan outfit pendamping. Para seleb Korea terlihat memadukan rok tutu dengan beragam pilihan, mulai dari kaus kasual untuk gaya santai sampai atasan elegan yang memberi kesan chic. Strategi ini bikin penampilan feminin jadi gak monoton dan tetap stylish.

Jujur, kombinasi rok tutu sama kaus itu penyelamat banget buat kita yang mau kelihatan 'effortless' tapi tetap manis. Gak perlu nunggu undangan pesta buat pakai item ini, karena rok tutu bisa dipadukan untuk berbagai suasana.

Kira-kira kalian lebih berani coba gaya kasual pakai kaus atau tetap mau tampil elegan?