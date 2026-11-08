Sera dan Kenzi akhirnya kencan, tapi ada drama kursi roda dan masa lalu Larasati yang menyentuh

Hiburan

Kenzi Adrian bikin Sera Maharani tertegun karena memilih kerja jadi pelayan di rumah makan Padang. Tujuannya simpel, dia mau bayar utang jajanan ke Sera tanpa harus terus mengandalkan uang perempuan itu. Gara-gara dorongan Lita, Sera akhirnya mengajak Kenzi makan malam berdua pukul tujuh. Lucunya, Kenzi nggak sadar kalau ini adalah kencan. Sera sempat panik dan mau batalin acaranya, tapi Lita dan Bebeto malah ambil alih ponselnya biar kencan ini tetap jalan.

Suasana makin runyam waktu Prayoga Bratanegara, Marvin, dan Clara datang ke tempat Kenzi kerja. Marvin sengaja menyenggol Kenzi yang lagi bawa tumpukan piring sambil nyindir soal Sera. Prayoga juga malah bikin konten live review makanan buat pengalihan isu kasus-kasusnya. Dia bahkan menyindir Kenzi yang dulu menolak jadi menantunya dan bilang hidup mereka bakal lebih baik kalau Kenzi bersama Clara, yang bikin Marvin malah sakit hati.

Drama berlanjut saat Prayoga terpeleset di lantai toilet yang basah. Marvin sempat lihat tapi ragu mau menolong, sampai akhirnya Kenzi yang datang duluan buat memapah Prayoga keluar. Gara-gara insiden ini, Prayoga cuma keseleo tapi harus pakai kursi roda sementara.

Di belakang restoran, Clara menangis menyesali keputusannya karena nggak dengar peringatan Kenzi soal Marvin yang cuma incar uang dan selingkuh. Saat Kenzi menghibur dan menyemangati Clara buat ninggalin Marvin, Prayoga diam-diam melihat mereka dari jauh. Duh, bakal ada salah paham lagi nggak ya?

Sera sendiri sempat bingung pilih baju kencan sampai akhirnya bertemu Larasati. Larasati meminjamkan gaun hijau backless koleksi Aveline milik putrinya, Zara, yang diculik 26 tahun lalu waktu masih umur tiga bulan. Larasati mengaku selalu beli pakaian setiap tahun karena berharap putrinya masih hidup. Mendengar cerita sedih ini, Sera langsung memeluk Larasati untuk menguatkan.

Sementara itu, Bimo mulai bekerja di Nouvelle Beauty dan makin akrab dengan Wilda. Tapi ternyata Wilda punya ambisi buat mengalahkan Sera dengan cara curang. Dia pakai bahan produksi yang lebih murah tanpa akar tunjuk langit, tapi tetap menuliskan bahan itu di kemasan demi untung besar. Bimo tahu kebohongan ini, tapi anehnya mereka malah mulai saling tertarik lewat candaan di antara mereka.