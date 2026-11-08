Lagu Terpukau milik Astrid viral lagi gara-gara tren ketemu mantan pas lagi acak-acakan

Hiburan

Lagu ballad Terpukau milik Astrid tiba-tiba meledak lagi dan menguasai For You Page (FYP) TikTok. Menariknya, lagu sentimental yang dirilis tahun 2013 ini kembali populer bukan karena konten romantis atau drama putus cinta yang biasa kita lihat.

Lagu ini naik permukaan gara-gara tren komedi tragis tentang momen apes saat bertemu mantan atau crush ketika visual kita lagi nggak siap. Para kreator konten memperagakan skenario fiktif atau pengalaman pribadi saat tak sengaja berpapasan dengan orang spesial dalam kondisi yang jauh dari kata memesona.

Bayangkan saja, mereka tampil memakai daster lecek, celana kolor, sandal jepit yang beda sebelah, sampai rambut yang cuma diikat asal tanpa riasan wajah. Di sinilah letak lucunya. Saat adegan 'hina' itu diputar, lagu Terpukau masuk sebagai musik latar.

Lirik yang aslinya puitis dan penuh keharuan mendadak berubah jadi ironi komedi yang bikin netizen tertawa di kolom komentar. Kontras antara musik emotional ballad dari Astrid dengan visual rumahan yang acak-acakan inilah yang memicu gelombang tawa massal.

Efeknya nggak main-main. Generasi Z yang mungkin awalnya nggak akrab dengan katalog musik Indonesia era 2010-an, sekarang justru ketagihan memutar lagu ini secara utuh di berbagai platform music streaming. Jujur, ide pakai lagu galau buat konten kocak kayak gini emang jenius banget sih.

Kira-kira lagu jadul apa lagi ya yang bakal jadi korban tren absurd kayak gini?