Anggika Bolsterli comeback setelah dua tahun vakum, main sinetron Kesetiaan

Hiburan

Anggika Bolsterli akhirnya kembali berakting setelah vakum selama kurang lebih dua tahun. Aktris ini memilih istirahat dari dunia seni peran karena ingin fokus mengurus keluarga kecilnya, mulai dari masa kehamilan sampai mengurus anaknya.

Kini, ia kembali muncul lewat sinetron SCTV berjudul Kesetiaan. Anggika mengaku bahwa tawaran proyek ini datang tepat setelah ia vakum selama dua tahun. Menurutnya, kualitas cerita dan deretan pemain yang luar biasa menjadi alasan kuat baginya untuk menerima peran tersebut.

Peran Baru Sebagai Dosen

Dalam sinetron Kesetiaan, Anggika memerankan karakter bernama Nadya. Sosok ini digambarkan sebagai perempuan berpendidikan yang menjabat sebagai dekan di sebuah kampus dan bekerja sebagai dosen. Selain kariernya yang oke, Nadya juga seorang istri yang harus menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang kompleks.

Anggika merasa peran Nadya adalah tantangan baru yang memberikan ruang untuk mengeksplorasi kemampuan aktingnya. Menariknya, ada kemiripan antara karakter Nadya dengan fase hidup Anggika saat ini, terutama sisi keibuan, keanggunan, dan perhatian besar terhadap keluarga. Pengalamannya sebagai istri dan ibu di dunia nyata sangat membantu Anggika dalam mendalami karakter tersebut.

Adaptasi Setelah Jadi Ibu

Meski sudah lama berkarier di dunia hiburan, Anggika jujur kalau ia sempat merasa canggung saat mulai syuting lagi. Perubahan rutinitas setelah menjadi ibu membuatnya harus beradaptasi kembali dengan kesibukan di lokasi syuting.

Namun, momen ini justru menyadarkannya bahwa akting adalah bagian penting dalam hidupnya. Ia merasa sempat kehilangan jati diri selama dua tahun vakum dan merasa sangat menikmati saat bisa bekerja kembali. Meski begitu, ia memastikan tanggung jawab terhadap keluarga tetap jadi prioritas dan akan membagi waktunya dengan baik agar sang anak tetap mendapatkan perhatian.

Chemistry dengan Omar Daniel

Anggika tidak sendirian dalam sinetron ini. Ia beradu akting dengan Omar Daniel yang memerankan Pram, suami dari Nadya. Karena sudah sering bekerja bareng, mereka tidak mengalami kendala dalam membangun chemistry.

Anggika merasa nyaman karena sudah saling mengenal karakter dan pola kerja masing-masing. Komunikasi yang terbuka serta etos kerja yang mirip membuat proses syuting dan koordinasi adegan menjadi lebih mudah.

Sinetron Kesetiaan sendiri mengangkat tema yang cukup berat, mulai dari dinamika rumah tangga, perselingkuhan, hingga pengkhianatan. Ceritanya fokus pada bagaimana kepercayaan dan komitmen sebuah pasangan diuji saat menghadapi masalah. Sinetron ini tayang setiap hari pukul 21.30 WIB di SCTV.

Jujur, kita semua kangen lihat Anggika di layar kaca, tapi peran jadi dosen yang rumah tangganya penuh drama gini kayaknya bakal seru banget buat diikutin.