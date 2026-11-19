Hiburan

Kabar buat kalian yang hobi nyanyi dan pengin serius di dunia hiburan digital. TOP Agency lagi buka lowongan buat penyanyi live TikTok. Agensi yang fokus di bidang musik dan komedi ini mau bantu kreator jadi talent profesional lewat berbagai fasilitas seperti pelatihan, pendampingan, manajemen kreator, sampai produksi konten.

Tapi tunggu dulu, ada catatan penting soal syarat kontennya. TOP Agency tegas banget kalau mereka tidak menerima live yang seksi ataupun konten pornografi. Oh iya, buat yang berhijab, kalian tetap boleh daftar dan join kok.

Nah, buat yang minat, perlu diperhatikan kalau ini adalah pekerjaan full time. Jadi, nggak ada opsi freelance, part time, apalagi kerja remote atau jarak jauh. Kalian harus siap berkomitmen penuh di posisi ini.

Cara daftarnya simpel banget. Kalian cuma perlu kirim video saat bernyanyi dengan genre apa saja. Syarat utamanya cuma satu: wajah harus terlihat jelas di video tersebut. Menariknya, kalian nggak wajib pakai alat musik atau iringan musik, jadi tidak perlu iringan.

Sebagai pengingat biar nggak kena tipu, TOP Agency mengingatkan kalau pemberi kerja yang benar itu nggak akan minta akun Telegram, top-up, atau pembayaran dalam bentuk apa pun. Jangan pernah kasih kontak pribadi, informasi bank, apalagi kartu kredit ke pihak yang tidak jelas.