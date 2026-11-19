Hiburan

Marini Zumarnis merasa senang karena anaknya, Daffa Wardhana, selalu mengenalkan pacarnya kepada keluarga. Bagi Marini, keterbukaan Daffa soal kehidupan asmaranya memberikan perasaan yang menyenangkan.

"Senang aku kalau dikenalin sama pacarnya, happy aja rasanya kayak punya anak lagi," kata Marini Zumarnis dalam tayangan No Secret di Trans TV, Jakarta Selatan, kemarin.

Marini menambahkan bahwa sikap terbuka Daffa ini membuat keluarga bisa menjalin hubungan yang dekat dengan pasangan anaknya tersebut. Daffa sendiri memang diketahui beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan selebritas Indonesia, termasuk Chelsea Islan dan Ariel Tatum.