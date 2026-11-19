Hiburan

Siapa yang bisa menyangka? Windah Basudara baru saja membuktikan kalau pengaruhnya nggak main-main. Berdasarkan data Streams Charts pada 18 November 2026, YouTuber gaming asal Indonesia ini berada di posisi puncak daftar streamer Grand Theft Auto VI (GTA 6) dengan penonton serentak terbanyak.

Angkanya benar-benar gila. Bang Windah berhasil mendapatkan total 392.505 penonton. Jumlah ini resmi melampaui YouTuber gaming kenamaan asal AS, IShowSpeed, yang mencatat 371.840 penonton. Selisih antara Windah dan Speed sendiri berkisar di angka 20.000 penonton.

Sebagai informasi, peringkat ini disusun berdasarkan peak viewers, alias jumlah penonton terbanyak yang menyaksikan satu siaran di waktu yang sama. Pemeringkatan ini mencakup siaran GTA 6 di berbagai platform besar seperti YouTube, Twitch, dan Kick. Namun, pencapaian Windah dan IShowSpeed keduanya berasal dari YouTube.

Di platform Twitch, posisi ketiga ditempati oleh alanzoka dengan puncak 361.813 penonton, diikuti Rubius di urutan keempat dengan 358.695 penonton. Sementara itu, PAULINHO O LOKO berada di posisi kelima lewat YouTube dengan 279.301 penonton, dan rraenee di posisi keenam melalui platform Kick dengan 273.889 peak viewers.

Pencapaian ini bukan sekadar soal GTA 6, tapi juga menjadi rekor peak viewers tertinggi sepanjang karier Windah di YouTube. Lewat akun Threads pribadinya, Windah mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan para penggemar.

Delapan tahun saya membangun dan branding kanal Windah Basudara mati-matian, dan akhirnya peak views solo stream tertinggiku tercapai (di GTA 6) dengan 390.000 views, tulis Windah.

Kekuatan komunitasnya memang nggak ada lawan. Video live streaming bagian pertama Windah untuk GTA 6 bahkan sudah menembus 8 juta views hanya dalam waktu 13 jam tayang, dengan total 281.000 likes. Video berdurasi sekitar empat jam tersebut benar-benar jadi pusat perhatian.

Bener-bener definisi kerja keras nggak mengkhianati hasil, ya!