Hiburan

Satu kata buat penampilan Angel Karamoy kali ini: memukau. Aktris dan penyanyi ini tampil beda dengan mengenakan kostum tradisional khas Italia yang memadukan warna merah, putih, dan hitam.

Angel memilih atasan hitam tanpa lengan yang dipadukan dengan blus putih model sabrina lengan pendek di bagian dalamnya. Untuk bawahannya, ia memakai rok merah cerah dengan potongan melebar yang bikin look-nya terlihat stand out. Jujur, perpaduan warnanya pas banget dan nggak berlebihan.

Biar nggak terlalu ramai, Angel memilih gaya rambut yang simpel. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai lurus dengan belahan tengah, memberikan kesan elegan. Riasan wajahnya pun tampak natural dengan sentuhan lipstik merah muda yang manis.

Detail mewah juga terlihat dari aksesori yang ia kenakan. Ada cincin berlian berukuran cukup besar dan jam tangan bertali putih yang melengkapi seluruh penampilannya.

Keluarnya Angel dengan look ini ternyata untuk menghadiri acara sekolah putrinya, Angelina. Serunya, mereka tampil kompak dengan busana kembar. Saking mirip dan sama-sama cantik, netizen sampai menyebut mereka lebih terlihat seperti kakak dan adik daripada ibu dan anak. Sebagai info, Angelina Gabrielle adalah anak ketiga Angel bersama sutradara Jose Poernomo.

Nggak cuma putrinya, kekasih Angel, Gusti Ega, juga ikut hadir menemani. Beda dengan Angel yang tampil formal dengan kostum tradisional, Gusti Ega memilih gaya yang jauh lebih santai dengan mengenakan jersey biru dan celana panjang hitam.

Kira-kira kalau kalian diminta pakai baju tradisional negara lain untuk acara sekolah anak, mau pilih negara mana?