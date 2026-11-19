Hiburan

Ussy Sulistiawaty akhirnya angkat bicara soal rumor perselingkuhan yang menyeret nama suaminya, Andhika Pratama. Pada Selasa, 10 November 2026, ibu lima anak ini memilih untuk menjelaskan duduk perkaranya daripada membiarkan spekulasi liar makin lebar di media sosial.

Lucunya, Ussy mengaku bukan dia yang paling stres menghadapi gosip ini. Andhika justru terlihat sangat santai dan cuma bisa tertawa. Menurut Ussy, suaminya itu merasa tidak perlu meladeni atau memikirkan rumor tersebut karena sikapnya yang memang sangat cuek.

Sikap tenang Andhika ini ternyata muncul karena mereka sadar betapa sulitnya perjuangan mereka sampai bisa menikah. Karena prosesnya yang panjang dan tidak mulus, bagi mereka tidak ada alasan logis untuk melepaskan apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun begitu saja.

Gara-gara rambut pixie dan berat badan turun

Yang bikin geleng-geleng kepala, isu perselingkuhan ini muncul bukan karena ada bukti nyata, tapi cuma karena perubahan fisik Ussy. Ada pihak yang mengaitkan perubahan wajah dan bentuk tubuhnya dengan anggapan bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Bahkan, ada yang menyebut Ussy sedang depresi karena proses cerai.

Salah satu pemicunya adalah potongan rambut pixie cut yang baru saja ia coba. Sebenarnya Ussy sudah lama ingin gaya rambut ini, tapi dia memulainya dengan potongan bob selama dua minggu terlebih dahulu. Setelah merasa percaya diri, Ussy akhirnya memutuskan untuk memotong rambutnya dengan gaya pixie yang cukup heboh.

Selain urusan rambut, berat badan Ussy yang turun sekitar delapan kilogram sejak Maret juga jadi bahan omongan. Ussy menegaskan kalau penurunan berat badan ini terjadi secara perlahan, sekitar satu kilogram setiap bulannya, bukan drastis. Namun, karena terjadi bersamaan dengan perubahan gaya rambut, penampilan Ussy jadi terlihat sangat berbeda dan memicu munculnya gosip miring.

Dejavu gosip masa lalu

Ternyata drama seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Ussy sempat bercerita di kanal YouTube Melaney Ricardo bahwa isu serupa pernah muncul beberapa tahun lalu. Waktu itu, ada seorang peramal yang menyebut presenter berinisial A punya hubungan terlarang dengan perempuan lain, dan inisial tersebut dikaitkan dengan Andhika Pratama.

Rumor itu makin liar saat muncul tuduhan bahwa sang presenter membelikan rumah untuk perempuan lain. Awalnya, Ussy dan Andhika memilih diam karena merasa tidak semua berita miring harus diklarifikasi. Namun, mereka akhirnya memberi penjelasan ke publik setelah keluarga, terutama para ibu, mulai merasa cemas mendengar kabar negatif yang menyangkut rumah tangga mereka.

Di tengah semua serangan isu ini, Ussy menegaskan kalau pondasi rumah tangganya tetap kokoh. Modal utamanya adalah kepercayaan penuh antara suami dan istri. Ia mengingatkan bahwa kenyamanan rumah, karier, dan keluarga yang utuh yang mereka miliki sekarang tidak didapat secara instan, melainkan dibangun bertahap dari nol.

Momen manis ulang tahun Andhika

Di sisi lain, suasana hangat terlihat saat Andhika baru saja merayakan ulang tahun ke-40. Melalui media sosial, Ussy memberikan ucapan doa dan rasa syukur untuk suaminya yang ia sebut sebagai imam dalam keluarga. Dalam unggahannya, Ussy memanggil Andhika dengan sebutan "my Pupuw, my Coffee, my imam".

Ussy berharap seiring bertambahnya usia, Andhika bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, bijaksana, dan semakin sayang kepada istri serta anak-anaknya. Sebagai ayah lima anak, Andhika dikenal suka memberikan kejutan kue ulang tahun dan memiliki pribadi yang tidak banyak menuntut.

Ada satu hal unik yang disebutkan Ussy dengan nada bercanda, yaitu kebiasaan Andhika yang wajib tetap disuapi makan sampai tua. Ussy menutup momen tersebut dengan harapan agar hari-hari mereka dan anak-anak selalu dipenuhi cinta yang meluber. Baginya, keterbukaan dan kepercayaan adalah cara terbaik menghadapi isu perselingkuhan daripada saling tuduh yang hanya memperpanjang spekulasi publik.

Sumpah, masa cuma gara-gara potong rambut bisa dibilang depresi cerai? Definisi terlalu kreatif ya netizen kita!