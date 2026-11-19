Hiburan

Drama Korea The Remarried Empress menarik perhatian berkat ceritanya yang penuh intrik kerajaan, pengkhianatan, dan kisah cinta. Versi aslinya dibintangi Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon, dan Lee Se Young yang memerankan empat karakter dengan sifat kontras: Permaisuri Navier yang berwibawa, Kaisar Sovieshu yang egois, Rashta yang ambisius meski terlihat polos, dan Pangeran Heinrey yang misterius sekaligus romantis.

Kandidat Kaisar Sovieshu yang Egois

Kaisar Sovieshu butuh aktor yang bisa tampil tegas tapi punya konflik emosional rumit karena sifat egonya yang sering menyakiti Navier. Reza Rahadian jadi pilihan tepat karena jago mainin karakter kompleks, apalagi dia pernah berperan sebagai Aris di Layangan Putus yang jadi suami selingkuh. Menarik banget kalau Reza jadi kaisar yang akhirnya nyesel udah nyerai permaisurinya.

Selain Reza, Chicco Jerikho juga masuk kandidat kuat. Pembawaannya yang tegas dan karismatik cocok buat menggambarkan penguasa yang terbiasa punya kuasa. Karena Sovieshu bukan cuma sekadar antagonis tapi punya sisi penyesalan, kemampuan akting mendalam Chicco dianggap pas buat peran ini.

Sosok Permaisuri Navier yang Elegan

Untuk peran Permaisuri Navier yang cerdas dan tenang meski dikhianati, Dian Sastrowardoyo dianggap paling cocok. Karisma dan keanggunannya selaras dengan karakter Navier. Dian juga sudah buktiin kemampuannya lewat peran Dasiyah di Gadis Kretek sebagai perempuan kuat dengan luka emosional. Pasti keren banget lihat Dian pakai baju kerajaan mewah sebagai permaisuri yang nggak bisa direndahkan.

Laura Basuki juga jadi opsi menarik. Laura punya pembawaan lembut dan elegan, tapi tetap tegas lewat gestur yang subtil. Ini pas buat Navier yang sering sembunyiin perasaan di balik sikap tenangnya. Kalau Laura yang main, sosok Navier mungkin bakal terasa lebih lembut tapi tetap kuat memperjuangkan harga dirinya.

Rashta yang Ambisius dan Polos

Karakter Rashta adalah tokoh paling kontroversial karena awalnya terlihat polos tapi ternyata ambisius pengin naik posisi di istana. Anya Geraldine dianggap cocok berkat perannya sebagai Lydia Danira di Layangan Putus yang mainin hubungan rumit. Tapi, Anya perlu nunjukin sisi rapuh Rashta supaya nggak cuma kelihatan sebagai perebut suami orang.

Mawar Eva de Jongh jadi pilihan kalau mau Rashta yang lebih mengundang simpati di awal cerita. Pembawaan lembut Mawar cocok buat menggambarkan Rashta yang berasal dari latar belakang hidup sulit. Bakal seru lihat Mawar berubah dari sosok manis jadi perempuan yang penuh perhitungan.

Pangeran Heinrey yang Romantis

Pangeran Heinrey itu sosok yang menawan dan cerdik dalam politik. Nicholas Saputra dianggap pas karena pembawaannya yang tenang, elegan, dan karismatik tanpa perlu ekspresi berlebihan. Dia bisa kasih kesan pangeran yang lebih dewasa dan penuh strategi. Apalagi kalau dipasangkan sama Dian Sastrowardoyo, chemistry ikonis mereka di Ada Apa dengan Cinta? pasti bakal keangkat lagi.

Refal Hady juga patut dipertimbangkan. Berbeda dengan Nicholas yang misterius, Refal lebih cocok buat sisi Heinrey yang hangat dan playful. Pengalamannya jadi Bian di Wedding Agreement nunjukin kalau dia bisa bawain perjalanan emosional yang kompleks. Pesonanya dianggap pas buat bikin Navier membuka hati lagi setelah dikhianati.