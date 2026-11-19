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Tiara Andini resmi bergabung sebagai brand ambassador terbaru untuk Momoyo, brand minuman segar yang emang lagi hits banget di kalangan anak muda Indonesia. Pengumuman kolaborasi ini dilakukan secara langsung bersama Iqbaal Ramadhan, yang selama ini sudah jadi wajah utama dari brand tersebut. Jadi, sekarang Momoyo punya dua sosok besar buat memperkuat citra mereka.

Kabar gembira ini disampaikan dalam acara peluncuran White Peach Oolong Milktea yang digelar di Summarecon Mall Serpong pada 14 November 2026. Suasananya pecah banget karena ada lebih dari 700 penggemar setia yang memadati area atrium mall tersebut untuk menyaksikan momen spesial ini.

Alasan Momoyo Rekrut Tiara Andini

Keputusan Momoyo menggandeng Tiara Andini bukan tanpa alasan. Kehadiran bintang muda inspiratif ini diharapkan bisa membawa energi baru yang lebih segar, manis, dan uplifting buat brand Momoyo. Dengan adanya Tiara, komposisi ambassador Momoyo jadi makin lengkap karena kini bersanding dengan Iqbaal Ramadhan.

Strategi ini sengaja dirancang supaya Momoyo bisa mendekatkan diri dengan konsumen setia mereka, terutama untuk menjangkau demografi Gen Z dan Millennials dengan lebih efektif. Bisa dibilang, kehadiran Tiara memberikan warna dan dinamika baru dalam portofolio ambassador yang dimiliki Momoyo saat ini.

Mengenal White Peach Oolong Milktea

Bintang utama dari acara 14 November 2026 lalu adalah peluncuran White Peach Oolong Milktea. Varian rasa buah dan teh ini emang lagi tren banget di kalangan anak muda. Minuman ini mengombinasikan keharuman buah White Peach yang rasanya manis dan juicy dengan karakter teh Oolong yang ringan, wangi, serta elegan.

Salah satu daya tarik utamanya adalah rasa creamy khas milktea Momoyo yang lembut. Buat kamu yang suka kesegaran tapi nggak mau rasa yang terlalu berat atau menyengat di tenggorokan, menu baru ini adalah pilihan yang pas banget.

Keseruan Acara Peluncuran

Acara peluncuran ini dikemas lewat format talkshow seru bertajuk Cerita Segar Bareng Iqbaal dan Tiara. Dalam sesi tersebut, suasana jadi interaktif banget karena Iqbaal dan Tiara berbagi cerita tentang perjalanan mereka menjadi bagian dari keluarga besar Momoyo. Mereka juga menceritakan kesan pertama saat mencoba varian White Peach Oolong Milktea.

Keseruan nggak berhenti di situ, karena ada sesi Product Making Show. Di sini, Iqbaal dan Tiara mempraktikkan cara meracik White Peach Oolong Milktea secara langsung. Setelah minumannya jadi, mereka membagikan minuman segar itu kepada beberapa penggemar beruntung yang hadir di lokasi. Sebagai penutup, ada sesi foto bersama yang jadi momen paling ditunggu-tunggu oleh para fans.

Antusiasme Tiara dan Pihak Momoyo

Tiara Andini mengaku sangat antusias bisa menjadi bagian dari keluarga besar Momoyo. Dia bilang kalau sebenarnya sudah lama mengikuti perkembangan brand ini dan merasa senang bisa berkolaborasi dengan Iqbaal Ramadhan. Tiara juga berharap para penggemar bisa menyukai rasa White Peach Oolong Milktea sama seperti dirinya.

Di sisi lain, perwakilan dari Momoyo mengungkapkan bahwa kehadiran Tiara melengkapi semangat brand mereka. Pihak brand percaya bahwa kolaborasi antara Iqbaal dan Tiara akan membawa dampak positif yang besar bagi para konsumen mereka ke depannya.

Kapan Bisa Menikmati White Peach Oolong Milktea?

Buat yang sudah nggak sabar ingin mencoba, varian White Peach Oolong Milktea ini secara resmi sudah tersedia di seluruh outlet Momoyo di Indonesia sejak 14 November 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Momoyo untuk terus menghadirkan inovasi rasa yang berkualitas namun tetap dengan harga yang terjangkau. Sebagai brand minuman kekinian asal Indonesia, Momoyo berkomitmen untuk terus menyediakan berbagai varian minuman segar, mulai dari milktea, fruit tea, hingga ice cream, dengan menjaga konsistensi rasa dan kesegarannya di setiap produk.