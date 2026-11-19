Hiburan

Adzana Bing Slamet mengaku memang belum mau kembali syuting meski tawaran untuk berakting sudah banyak masuk, bahkan sejak anak-anaknya masih bayi. Bintang sinetron Putih Abu Abu ini merasa sudah terlalu lama tidak syuting sehingga muncul rasa malas untuk memulai lagi.

Padahal, suaminya yang bernama Rizky Alatas sudah memberikan izin atau lampu hijau bagi Adzana untuk kembali ke dunia akting. Menurut Adzana, Rizky sering ditanya bahkan dimintai izin, dan jawabannya terserah Adzana.

Selain faktor rasa malas, masalah bayaran juga jadi pertimbangan penting. Saat ditanya apakah rasa malas syuting itu karena bayarannya yang tidak cocok, Adzana membenarkannya dan menekankan bahwa tawaran yang masuk harus benar-benar layak atau worth it.

Meski begitu, Adzana tidak menampik kalau dia kadang merasa kangen dengan dunia akting, termasuk rasa capek dan keseruannya. Banyak orang yang sudah menanyakan kapan dia akan kembali lagi ke layar kaca.

Namun, alasan utama dia belum bisa comeback adalah karena urusan anak-anak yang tidak bisa ditinggalkan. Adzana menjelaskan bahwa anak-anaknya masih bergantung padanya untuk urusan makan dan mandi, sementara untuk bermain, paling sama pengasuhnya.