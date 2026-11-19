Hiburan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terkait pernyataan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hal ini menyusul pengakuan Raffi yang sempat melakukan konsultasi pada 2024 mengenai pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk melakukan konsultasi. Pernyataan ini disampaikan dalam konfirmasi di Jakarta pada 18 November 2026.

Budi menambahkan bahwa KPK selalu terbuka untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tugas maupun upaya pencegahan korupsi. KPK juga memberikan rekomendasi supaya potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya bisa dicegah dan dimitigasi.

Sebelumnya, melalui video di akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad yang berkolaborasi dengan @raffinagita1717 pada 16 November 2026, Raffi mengaku sempat berkonsultasi dengan KPK pada 2024. Menurut Raffi, KPK menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan.