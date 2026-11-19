Hiburan

Drama Korea Doctor X: Mafia in White bikin heboh media sosial gara-gara diduga syuting di Indonesia. Kecurigaan ini muncul setelah penonton menyadari ada detail yang 'lokal banget' di episode 11 yang tayang pada Jumat (13/11).

Di episode itu, karakter Gye Su-jeong yang diperankan Kim Ji-won jadi dokter sukarelawan di desa fiktif bernama Lagota. Lokasinya digambarkan hancur karena perang, penuh sampah, dan bangunan terbakar. Tapi, netizen malah salah fokus sama bungkus mi instan yang diduga Indomie rasa ayam bawang saat karakter Baraka mengambil kamera digital di tumpukan sampah.

Nggak cuma mi instan, ada pohon pisang dan bangunan yang mirip sekolah negeri di Indonesia. Spekulasi makin liar setelah foto di balik layar beredar di TikTok. Ada foto tim produksi yang melakukan prosesi potong tumpeng sebelum syuting.

Beberapa titik lokasi pun mulai terdeteksi oleh warganet. Ada yang menyebut SDN Mekarwangi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, jadi salah satu tempat syuting. Selain itu, kawasan Tanah Merah di Citayam, Depok, juga disebut-sebut jadi lokasi pengambilan gambar setelah ada pengguna Threads yang merasa mengenali daerah tersebut.

Akun Instagram milik ibu dari aktor cilik Jeon Ji-on dan Jeon Aisha juga pernah membagikan momen anak-anaknya bersama Kim Ji-won di lokasi syuting. Salah satu fotonya memperlihatkan Kim Ji-won berpose sambil memegang buket bunga.

Meski sudah ramai dibicarakan, pihak produksi Doctor X: Mafia in White belum memberikan konfirmasi resmi soal lokasi syuting di Indonesia. Drama yang rilis 9 Oktober 2026 ini memang lagi hits banget, bahkan menurut data Tudum, platform pemeringkatan resmi Netflix, menempati posisi kedua dalam daftar tayangan TV non-bahasa Inggris secara global untuk minggu keempat Oktober.

Sumpah, kalau beneran syuting di Citayam, ini plot twist paling epic buat drakor tahun ini!