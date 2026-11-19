Hiburan

Aktris Hana Malasan sudah memulai rangkaian prosesi siraman menjelang pernikahannya dengan Sean Gelael. Acara adat Jawa ini digelar di venue semi outdoor yang asri, lengkap dengan dekorasi ronce melati dan hiasan bunga gantung yang bikin suasananya terasa khidmat sekaligus hangat.

Momen siraman ini jadi ajang kumpul para sahabat dekat dari kalangan selebritas papan atas Tanah Air.

Inspirasi Kebaya Modern dan Kontemporer

Para tamu pesohor yang hadir tampil kompak mengenakan busana tradisional kebaya Nusantara. Mereka mengeksplorasi berbagai warna pastel, corak flora yang ceria, serta paduan kain wastra batik yang memberikan kesan anggun.

Faradina Mufti, misalnya, hadir dengan konsep kontemporer. Ia memadukan atasan kemben putih yang dilapisi luaran kain organza transparan berkerah tinggi. Penampilannya semakin manis dengan kain lilit batik pesisiran berwarna biru muda cerah bermotif dedaunan, serta tas jinjing mini Bottega Veneta berwarna hijau mint.

Sementara itu, Medina Dina tampil dengan ciri khas kacamata hitam berbingkai tegas. Ia memilih kebaya brokat putih bersih dengan potongan asimetris yang dipadukan dengan kain jarik batik cokelat klasik dan sepatu selop hak warna putih.

Keanggunan juga terpancar dari Aaliyah Massaid. Ia mengenakan kebaya bernuansa pink dengan renda putih yang dipadukan dengan kain batik, memberikan kesan santun dan bersahaja di area taman siraman.

Gaya Berwarna dan Bold

Yunita Siregar, pemain Home Sweet Loan, tampil memukau dengan gaya serba biru. Ia mengenakan kebaya biru muda model kutu baru yang memiliki hiasan motif floral, dipadukan dengan rok kain batik biru bermotif bunga. Untuk melengkapi look-nya, ia membawa hand bag dan memakai heels berwarna nude kalem.

Prilly Latuconsina tampil menggemaskan dengan kebaya kutubaru modern. Busana tersebut menggunakan bahan sutra jacquard bertekstur warna putih gading yang dipadukan dengan kain jarik batik cokelat berwiron rapi. Prilly juga terlihat memegang untaian ronce melati saat acara berlangsung.

Di sisi lain, Nazira C. Noer memilih gaya yang lebih kasual namun tetap modis. Ia mengenakan baju kurung panjang berwarna merah muda pastel yang dipenuhi motif bunga mekar, dengan kacamata hitam yang diletakkan di atas kepala.

Yang paling mencuri perhatian adalah Wulan Guritno yang memancarkan aura sosialita ningrat. Ia mengenakan kebaya panjang berbahan sutra mengilap warna kuning mustard dengan hiasan motif bunga mawar merah tua. Penampilannya disempurnakan dengan tatanan rambut sleek ponytail dan anting merah delima yang bold.

Pesona Sahabat Muda di Area Siraman

Ada juga kelompok sahabat artis muda yang tampil segar saat mengelilingi area prosesi siraman. Aurora Ribero tampil memikat dengan kebaya potongan leher V berwarna biru laut. Busana tersebut memiliki detail bordiran sulur bunga warna-warni yang dipadukan dengan kalung perak serta rambut panjang yang terurai alami.

Eva Celia menampilkan kecantikan eksotis dalam balutan kebaya brokat renda pas badan. Pilihan warnanya adalah perpaduan pastel jingga dan merah muda lembut yang serasi dengan riasan wajah naturalnya.

Terakhir, Davina Karamoy tampil sangat feminin dengan pilihan kebaya brokat berwarna dusty pink. Penampilannya ditutup dengan tatanan rambut bergelombang yang manis.

Jujur, pilihan warna mereka benar-benar beragam, mulai dari yang manis, ceria, sampai glamor berkelas. Menurut kalian, siapa yang stylenya paling juara di acara ini?