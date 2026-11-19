Hiburan

Nassar bikin kejutan besar dengan menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya tahun ini. Bukan cuma soal panggung, penampilan Nassar yang sekarang terlihat kurus juga jadi topik hangat yang terus disorot.

Dewi Perssik kembali terjun ke dunia akting lewat drama Suara Hati di 2026. Sambil tetap berkarier, dia juga memilih buat lanjut sekolah lagi di jenjang S1 jurusan Psikologi sejak Mei lalu. Ambisinya patut diacungi jempol!

Lesti Kejora juga punya tahun yang super sibuk. Dia melahirkan anak ketiga dan merilis lagu dangdut klasik berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Selain itu, Lesti juga berhasil menyabet beberapa penghargaan tahun ini.

Niken Salindry, yang juga dikenal sebagai pesinden, sempat bikin heboh gara-gara perayaan ulang tahun ke-18 yang banjir hadiah. Di Juli 2026, dia juga merilis lagu berjudul Tinggi hasil kolaborasi dengan musisi Malaysia, Kmy Kmo dan Luca Sickta. Niken juga tampil di catwalk.

Terakhir ada Mala Agatha. Dia menerima somasi dari Anisa Bahar karena mengubah lirik lagu Gapapa tanpa izin menjadi kalimat yang dianggap tidak pantas dan melanggar hak cipta. Tapi di tengah drama itu, Mala tetap produktif merilis sederet lagu, mulai dari Andai Engkau Disini di Januari, Senyum Tipis Tipis pada April, Masing-Masing di Juni, Terbelah Jadi Dua pada Juli, Luka di Agustus, sampai Malam Semakin Dingin di Oktober.

Kira-kira siapa yang paling oke transformasinya tahun ini?