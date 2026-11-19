Hiburan

Oki Rengga akhirnya buka suara soal keributan yang terjadi di pertandingan PSMS Medan. Lewat kanal YouTube Agak Laen Official, dia secara terbuka meminta maaf atas tindakannya yang memicu kegaduhan di stadion.

Kejadian ini diduga bermula saat ada rencana seorang suporter untuk membentangkan spanduk bertuliskan 'stop karhutla'. Namun, situasi justru berakhir ricuh.

Oki mengaku tidak ingin memberikan penjelasan atau pembelaan apa pun, terlepas dari berbagai narasi yang beredar. Menurutnya, dari sudut pandang mana pun, tindakannya jelas salah dan tidak ada yang bisa dibenarkan. Dia menegaskan bahwa keributan tersebut murni merupakan kesalahannya sendiri.

"Semuanya, sebelumnya tidak ada banyak perkataan yang mau aku sampaikan selain permintaan maaf," ujar Oki. Dia juga berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran agar ke depannya bisa lebih tenang dalam menyikapi berbagai masalah.

Menariknya, Oki mengaku sebenarnya sudah sering diingatkan oleh teman-temannya, yaitu Boris Bokir, Indra Jegel, dan Bene Dion. Mereka sudah memperingatkannya bahwa tidak semua urusan harus ikut dicampuri. Tidak hanya teman dekat, komunitas Stand Up Indo juga dikabarkan sudah memberikan teguran dan mengingatkan sikapnya.

Oki menyesali tindakannya yang dianggap sebagai kesalahan besar karena telah membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Dia pun meminta maaf kepada para pengikutnya yang merasa kecewa atas kejadian ini. Jujur saja, mengakui kesalahan tanpa cari alasan itu langkah yang berani, tapi semoga setelah ini nggak ada lagi drama di pinggir lapangan.