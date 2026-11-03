Tiwi T2 totalitas operasi plastik lima kali di Korea Selatan

Hiburan

Penyanyi Tiwi T2 baru saja menjalani lima prosedur operasi plastik. Bukan cuma satu bagian, Tiwi melakukan tindakan kecantikan di area hidung, dagu, wajah, bawah mata, hingga payudara.

Semua proses operasi ini dilakukan di Korea Selatan. Soal biaya, Tiwi mengakui kalau pengeluarannya nggak sedikit, tapi dia memilih untuk nggak membocorkan nominal pastinya ke publik.

Menurut Tiwi, budget operasi plastik itu bakal berbeda-beda buat setiap orang. Dia kasih contoh kalau harga rhinoplasty yang dia jalani belum tentu sama dengan orang lain yang pengin hasil serupa, karena struktur tubuh dan tindakan yang diperlukan pasti beda.

Buat kalian yang penasaran atau punya niat buat melakukan prosedur serupa, Tiwi menyarankan untuk langsung konsultasi ke klinik tempat dia menjalani operasi kemarin.

Namun, perjuangan Tiwi nggak berhenti di meja operasi. Ada masa pemulihan yang cukup menantang yang harus dia lalui. Tiwi mengaku harus beradaptasi dengan posisi tidur yang harus tetap lurus 45 derajat selama tiga minggu pertama.

Selain itu, operasi di bagian dagu ternyata berdampak pada cara bicaranya. Sampai saat ini, penyanyi berusia 40 tahun ini masih rutin latihan menggerakkan otot wajah dengan latihan A-I-U-E-O setiap pagi, siang, dan malam.

Kita semua tahu kalau hasil akhir itu penting, tapi disiplin latihan ngomong tiap hari demi pemulihan dagu itu benar-benar definisi totalitas yang sesungguhnya. Kira-kira ada yang berani nggak ya latihan A-I-U-E-O seharian kayak Tiwi?