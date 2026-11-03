Wardatina Mawa klarifikasi soal saling kirim makanan dengan Inara Rusli
Wardatina Mawa akhirnya buka suara soal rumor yang bilang kalau dia dan Inara Rusli sudah berbaikan. Kabar yang beredar menyebut kalau keduanya sudah saling kirim makanan, tapi Mawa justru kasih fakta yang bikin kaget.
Pas hadir di program Pagi Pagi Ambyar, Mawa jelasin kalau sebenarnya yang kirim makanan itu putranya, Afnan, buat ayahnya, Insanul Fahmi. Mawa menjelaskan kalau Afnan memang selalu bawa makanan kalau pergi atau berkunjung. Jadi, waktu Afnan ke rumah abatinya, dia bawa makanan untuk sang abati, bukan buat pasangan baru ayahnya.
Klarifikasi ini muncul setelah Inara Rusli sempat bikin Instagram Story yang memperlihatkan dia lagi beliin hadiah buat putranya Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Nggak cuma hadiah buat anak, Inara juga masukin makanan buat Mawa. Lewat unggahan itu, Inara kasih kesan kalau dia dan Mawa sudah komunikasi dengan baik dan sering saling kirim makanan.
Inara bahkan sempat bilang terima kasih ke Mawa yang sudah bawain kurma dan kerupuk bangka. Tapi ternyata, Mawa punya versi yang beda banget. Mawa blak-blakan ngaku kalau dia nggak melihat makanan yang dikirim oleh Inara Rusli. Meskipun begitu, Mawa tetap mengucapkan terima kasih atas kiriman tersebut.
Bahkan Mawa bilang, "Aku lihat saja gak. (Afnan) dilihat saja (makanannya)."
Jujur, plot twist-nya berasa banget. Kita sudah kira bakal ada momen 'damai' yang manis, eh ternyata komunikasinya nggak sejalan. Yang satu berterima kasih, yang satu malah nggak melihat makanannya. Drama kirim-kiriman makanan ini benar-benar bikin geleng kepala.