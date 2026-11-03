Pinkan Mambo lebih pilih solo karier biar honor nggak dipotong

Hiburan

Pinkan Mambo mengakui kalau dirinya lebih memilih jadi penyanyi solo dibanding berduet seperti saat masih di grup Ratu. Alasannya cukup pragmatis: urusan bagi hasil honor. Menurut Pinkan, karier solo jauh lebih bagus karena honor yang didapat tidak dipotong.

Efeknya terasa banget di dompet. Pinkan bercerita kalau setelah solo karier, ia bisa punya tiga mobil Alphard dan rumah mewah. Kontras banget dengan masa-masa di Ratu, di mana ia mengaku cuma punya mobil Atoz.

Bukan cuma soal uang, Pinkan juga merasa lebih bebas memilih lagu yang ingin dibawakan saat tampil sendiri. Ia merasa dulu saat di Ratu, Maia Estianty tidak memperbolehkannya menyanyikan lagu-lagu yang sulit. Sebagai contoh, ia tidak boleh membawakan lagu Whitney Houston yang berjudul 'I Have Nothing' dan diminta membawakan lagu yang normal saja.

Soal hubungannya dengan Maia, Pinkan menyebut semuanya berjalan normal dan bahagia sebelum mereka berpisah karena perbedaan visi dan misi. Perpisahan itu terjadi setelah Pinkan hamil. Ia juga menambahkan bahwa banyak berita yang beredar tidak sesuai kenyataan soal dirinya saat masih bergabung di Ratu.

Kini Pinkan tidak hanya fokus jadi penyanyi. Demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ia melakukan berbagai usaha untuk cari uang. Mulai dari jualan makanan, ngamen, sampai membuka kelas pengajaran vokal secara online maupun offline.

Terbaru, Pinkan merilis usaha salon mobil premium pada Juli 2026. Uniknya, ada tarif khusus bagi pelanggan. Kalau mau proses pengerjaannya diunggah live di media sosial, tarifnya Rp200 ribu. Nah, kalau mau ditemani Pinkan bernyanyi, ada biaya tambahan sebesar Rp100 ribu. Jujur, ide jualan paket 'ditemani nyanyi' ini kreatif banget sih buat narik pelanggan!