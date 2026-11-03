Olla Ramlan totalitas jadi Harley Quinn pas Halloween 2026, sampai bawa pemukul baseball!

Hiburan

Olla Ramlan benar-benar nggak main-main pas merayakan Halloween 2026. Dia memilih cosplay jadi Harley Quinn, karakter ikonik dari DC Comics, lengkap dengan busana bernuansa merah dan biru elektrik yang langsung mencuri perhatian.

Penampilannya benar-benar totalitas. Olla tampil baddie dengan rambut panjang yang diikat dua, ciri khas banget buat Harley Quinn. Biar makin lengkap, dia juga pakai aksesori seperti anting hoop, choker tebal, sampai gelang.

Bukan cuma soal baju, riasan wajah Olla juga on point. Dia pakai eyeshadow warna pink dan biru, eyeliner hitam, serta lipstik merah yang bikin look-nya makin tajam. Untuk pakaiannya, Olla memadukan jaket khas Harley Quinn dengan celana senada dan stocking hitam. Oh, dan dia nggak lupa bawa pemukul baseball sebagai pelengkap properti utamanya.

Sambil berpose kompak, Olla menulis, Who knew Harley Quinn and I had so much in common? Oops! Not everyone is made to be an angel. Some of us were born to be a little trouble...

Yang bikin makin menarik, mantan suami Olla, Alex Tian, juga tampak hadir bersama istrinya. Keempatnya tampak berpose bersama.

Jujur, kita suka banget lihat Olla yang berani eksplorasi look baddie begini. Harley Quinn memang pilihan klasik buat Halloween, tapi eksekusi Olla dari makeup sampai properti pemukul baseball-nya terasa pas dan nggak tanggung.

Kira-kira tahun depan Olla bakal cosplay jadi siapa lagi ya?