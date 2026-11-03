Plot twist! Vicky Prasetyo balik bela Raffi Ahmad setelah sempat kritik keras

Hiburan

Vicky Prasetyo mendadak putar balik arah. Setelah sebelumnya meluncurkan kritik pedas, kini ia justru membela Raffi Ahmad terkait polemik acara Sumpah Pemuda yang berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Lewat video di Instagram pribadinya pada 3 November 2026, Vicky mengaku kalau dia gegabah. Dia merasa terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa tahu fakta sebenarnya di balik acara tersebut. Jujur banget sih, Vicky bahkan bilang seharusnya dia menghubungi Raffi secara langsung buat minta penjelasan sebelum menyampaikan kritik di media sosial.

Padahal kalau diingat-ingat, baru tiga hari sebelumnya, tepatnya 31 Oktober 2026, Vicky sempat mengunggah video yang isinya menyentil para artis dan influencer yang hadir di kegiatan 29 Oktober itu. Saat itu Vicky mempertanyakan kenapa para publik figur ini baru muncul sehari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bukannya bergabung dengan masyarakat dan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi.

Tapi ya namanya juga manusia, bisa salah paham. Vicky mengaku mulai paham persoalannya setelah melihat klarifikasi dari suami Nagita Slavina tersebut. Dari yang awalnya jadi kritikus paling depan, sekarang malah jadi garda terdepan yang membela.

Satu hal yang bisa kita pelajari di sini: jangan sampai jempol lebih cepat daripada otak saat mau kritik orang, biar nggak perlu berbalik arah kemudian hari. Kira-kira ada lagi nggak ya artis yang bakal mendadak berubah pikiran kayak gini?