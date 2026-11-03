Ruben Onsu bantah lepas tangan soal cicilan rumah, balik tantang Sarwendah kasih bukti

Hiburan

Pihak Ruben Onsu langsung pasang badan menepis isu miring yang menyebut Ruben lepas tangan soal cicilan rumah. Ada klaim kalau Ruben nggak sanggup bayar dan menyerahkan seluruh beban cicilan itu kepada Sarwendah.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Raka Kariti Suprapto, merasa geram karena menganggap kubu penggugat sering memutarbalikkan fakta demi menyudutkan kliennya di depan publik. Raka menegaskan kalau selama ini justru Ruben yang terus melunasi kewajiban cicilan tersebut tanpa pernah absen.

Dalam mediasi lanjutan terkait gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 November 2026, Raka bahkan menantang balik. Ia meminta Sarwendah membuktikan kalau memang merasa telah membayar bagiannya, mengingat selama ini yang membayar adalah Ruben.

Nggak berhenti di situ, pihak Ruben juga menyentil soal transparansi biaya kebutuhan anak-anak. Menurut mereka, Sarwendah sampai sekarang belum memaparkan rincian biaya tersebut secara jelas.

Jujur ya, drama cicilan rumah sampai urusan biaya anak ini makin hari makin ribet. Kita lihat saja nanti siapa yang benar-benar bisa kasih bukti nyata.