Pusakata rilis lagu Anakku, curhatan soal peran ayah buat anak

Hiburan

Pusakata baru saja merilis lagu berjudul Anakku yang bercerita tentang cinta, ketulusan, dan perjalanan panjang orangtua dalam menemani setiap langkah anak di berbagai situasi kehidupan.

Jujur, idenya cukup berat tapi ngena banget. Pusakata mengaku inspirasi utama lagu ini datang dari refleksi mendalam mengenai peran seorang kepala keluarga. Dia membayangkan bagaimana kehidupan anak-anak dalam sebuah keluarga bila kelak sang ayah tiada.

Menurutnya, ide tersebut berbuah karya yang dalam dan sarat makna tentang momen kebersamaan keluarga. Lewat nada dan liriknya, Pusakata mengajak kita semua buat merenungi arti menerima, memahami, dan mencintai tanpa batas.

Dia juga menekankan kalau setiap anak punya hak untuk tumbuh, bermimpi, dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Lagu ini mengajak pendengar merenungi kasih sayang orangtua dalam menemani anak.

Kira-kira siapa yang bakal nangis bombay pas dengerin lagu ini?