5 cara bikin cottage cheese jadi lebih mengenyangkan dan nggak ngebosenin

Gaya hidup

Sering merasa cepat lapar lagi setelah makan cottage cheese padahal niatnya pengen snack protein yang praktis? Jangan buru-buru menyerah dan berhenti konsumsi. Masalahnya mungkin bukan di bahan utamanya, tapi di apa yang kamu tambahkan ke dalam mangkukmu.

Kunci utamanya adalah menciptakan kombinasi yang seimbang. Dengan mencampurkan protein dari cottage cheese bersama serat, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat, makanan atau camilanmu bakal terasa lebih lengkap dan bikin kenyang lebih lama. Karena cottage cheese sudah kaya protein, kamu tinggal bermain dengan berbagai tambahan untuk mendapatkan rasa, tekstur, dan variasi yang berbeda agar tidak bosan memakannya setiap hari.

Main manis dengan buah dan biji-bijian

Buah-buahan jenis beri, seperti stroberi, blueberry, atau raspberry, bisa mengubah cottage cheese menjadi camilan manis yang menyegarkan. Penambahan buah ini memberikan volume dan serat, sekaligus memberikan rasa manis alami jadi kamu nggak perlu menuangkan banyak gula ke dalam mangkuk. Untuk hasil yang lebih menarik, coba masukkan cottage cheese ke mangkuk, tambahkan buah beri pilihan, lalu taburkan sedikit biji chia. Kalau masih kurang manis, kamu boleh menambahkan sedikit madu.

Ada juga opsi kombinasi unik lainnya dengan menggunakan ceri. Meski mungkin tidak terpikirkan pertama kali, ceri ternyata cocok banget dipadukan dengan cottage cheese karena memberikan rasa manis alami serta tambahan serat. Kamu bisa menaruh ceri segar di atas cottage cheese lalu menambahkan granola untuk mendapatkan tekstur renyah. Pilihan ini sangat pas untuk menu sarapan atau camilan sore hari.

Olahan gurih untuk energi lebih lama

Buat kamu yang lebih suka rasa asin, coba oleskan cottage cheese di atas selembar roti gandum utuh. Penggunaan produk gandum utuh ini sangat krusial karena menambahkan serat dan karbohidrat kompleks, sehingga tercipta kombinasi yang lebih utuh saat bertemu dengan protein dari cottage cheese. Untuk versi gurih, kamu bisa menambahkan potongan timun dan beberapa tetes minyak zaitun.

Alpukat juga jadi pilihan juara kalau ingin mengubah cottage cheese menjadi hidangan gurih yang lebih mewah. Alpukat memberikan lemak tak jenuh tunggal dan serat, ditambah teksturnya yang creamy sangat pas menyatu dengan cottage cheese. Kamu bisa menghancurkan alpukat lalu mencampurnya langsung atau cukup mengirisnya dan menaruhnya di bagian atas. Lengkapi dengan sedikit lada dan bumbu rasa everything bagel jika suka. Agar lebih mengenyangkan, kamu juga bisa menambahkan satu butir telur ke dalam hidangan ini.

Sensasi mix sweet and salty

Kombinasi rasa manis dan asin bisa jadi opsi menarik dengan menambahkan kacang-kacangan. Almon, kenari, atau sedikit selai kacang bisa memberikan lemak sehat, tambahan protein, dan tekstur yang berbeda. Untuk camilan cepat, cukup siapkan cottage cheese di mangkuk, tambahkan potongan pisang dan beberapa butir kenari.

Alternatif lainnya adalah dengan mencampur selai kacang langsung ke dalam cottage cheese, lalu tambahkan beberapa potongan cokelat hitam. Jika ingin mencoba variasi lain pada roti gandum, kamu bisa mencoba versi manis dengan menambahkan pisang dan sedikit bubuk kayu manis.

Intinya, cottage cheese nggak harus membosankan. Kamu nggak perlu memperlakukannya sebagai makanan yang cara makannya harus selalu sama. Kamu bebas berkreasi, apakah ingin rasa manis atau asin, dipadukan dengan buah-buahan atau sayuran, serta ditambahkan kacang-kacangan, biji-bijian, atau roti gandum utuh. Dengan begitu, kamu punya banyak pilihan camilan cepat yang mengenyangkan dan bisa disesuaikan dengan keinginanmu saat itu juga.