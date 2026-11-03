Nicole Rossi rilis single baru bareng Melly Goeslaw dan Anto Hoed

Hiburan

Nicole Rossi merilis single terbarunya pada Jumat, 30 Oktober 2026. Proyek ini melibatkan musisi ternama, Melly Goeslaw dan Anto Hoed.

Kabar rilis lagu ini disampaikan lewat video di akun Instagram Melly Goeslaw pada Minggu, 25 Oktober 2026. Di video itu, Nicole tampil manis pakai blouse biru bergaris lengan puff, rok hitam, dan kaus kaki maroon sambil duduk di kursi putih. Sambil pegang mikrofon kecil, dia menyapa penggemarnya dan mengajak mereka buat dengerin karyanya di platform musik digital.

Rilisnya dilakukan dalam dua tahap. Audio resminya sudah tersedia di berbagai platform streaming musik sejak 30 Oktober 2026. Nah, buat yang mau lihat visualnya, video musiknya menyusul rilis sehari setelah itu, tepatnya pada 31 Oktober 2026.

Kolaborasi ini terasa spesial karena Melly Goeslaw dan Anto Hoed memang dikenal sebagai pasangan musisi yang sering support penyanyi Indonesia. Anto Hoed sendiri terlibat dalam proses produksi musik lewat kolaborasi dengan 100% Production. Proyek ini jadi langkah Nicole untuk terus mengembangkan kariernya di dunia musik.

Warganet ramai memberi dukungan dan doa di kolom komentar. Namun, detail soal judul lagu dan konsep video musiknya belum diungkap secara lengkap. Kita cuma bisa pantau terus akun Instagram Nicole Rossi dan Melly Goeslaw buat info lebih lanjut.