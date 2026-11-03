Nekat kerja saat sakit, DJ Katty Butterfly sampai operasi kista pecah

Hiburan

DJ Katty Butterfly baru saja berbagi cerita tentang kondisi kesehatannya yang sempat drop parah. Gara-gara nekat tetap bekerja meski merasa tidak sehat, disc jockey asal Thailand ini akhirnya harus dilarikan ke IGD dan menjalani operasi.

Sebelum tahu kalau ada masalah serius, Katty mengaku sering menahan rasa sesak dan sakit saat sedang bekerja. Karena mengira itu hanya masalah lambung, dia mencoba mengatasinya dengan menjaga pola makan dan menghindari makanan pedas. "Aku tahan. Aku pikir lambunglah, jadi aku jaga makan. Gak makan pedas," ungkapnya saat tampil di Pagi Pagi Ambyar, 2 November 2026.

Kondisinya sempat memburuk sampai dia harus masuk IGD berkali-kali setelah selesai bekerja. Setelah diminta dokter untuk menjalani CT Scan, barulah terungkap kalau ada kista di dalam tubuhnya dan kista itu sudah pecah.

Katty sempat memohon kepada dokter agar bisa bekerja dulu sebelum menjalani operasi. Namun, dokter melarang keras karena menurut dokter, jika darah terus keluar kondisinya sangat berbahaya. Akhirnya, Katty menjalani opname dan operasi untuk mengangkat kista tersebut.

Menurut Katty, pecahnya kista itu bisa terjadi karena faktor kelelahan atau mungkin pengaruh hormon. Beruntung, sekarang kondisinya sudah aman dan dia sudah kembali bekerja.

Katty mengaku sekarang jauh lebih hati-hati dan menjaga pola makan, terutama tidak asal-asalan membuat konten makan pedas seperti sebelumnya.