Hati-hati link 'Kakak vs Adik', jangan asal klik!

Hiburan

Potongan video yang memperlihatkan interaksi antara seorang kakak dan adik di dalam mobil tengah ramai diperbincangkan di TikTok dan X. Rekaman yang dijuluki Kerudung Biru di Mobil ini menyebar luas setelah sejumlah pengguna membagikannya dengan berbagai narasi.

Klaim yang beredar menyebut ada video lengkap berdurasi sekitar 17 menit dengan judul Kakak vs Adik atau A Day In My Life. Rekamannya dikemas seperti vlog keseharian yang menampilkan seorang remaja perempuan berjilbab biru bersama kakaknya saat menunggu orang tua mereka di mobil.

Dalam narasi yang beredar, sang adik meletakkan ponsel di bagian depan kendaraan untuk merekam. Sementara itu, sang kakak yang berada di kursi belakang terlihat berusaha masuk ke jangkauan kamera, bahkan disebut menarik pakaian adiknya agar posisinya lebih dekat.

Namun, jujur saja, keberadaan maupun isi lengkap rekaman 17 menit tersebut belum bisa dipastikan. Semua ini masih berdasarkan potongan video dan narasi yang tersebar di media sosial. Fenomena ini jadi pengingat kalau potongan rekaman singkat sering kali memicu spekulasi liar kalau dibagikan tanpa konteks lengkap.

Makanya, kita harus ekstra hati-hati saat menanggapi unggahan yang menjanjikan akses ke video lengkap. Jangan mudah percaya dengan tautan yang ada di kolom komentar atau platform lain. Sangat disarankan untuk menghindari link mencurigakan, apalagi kalau sampai meminta data pribadi atau mengarahkan ke situs yang tidak jelas.