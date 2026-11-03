Maell Lee dan Anggita Oktaviani sepakat asuh anak bareng meski proses cerai jalan terus

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YouTuber Maell Lee dan istrinya, Anggita Oktaviani, saat ini sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya dikabarkan sudah sepakat untuk tetap mengasuh anak mereka secara bersama-sama.

Kuasa hukum Maell Lee, Christopher CH, menjelaskan pada 3 November 2026 bahwa kepentingan anak adalah hal utama yang harus diperhatikan kedua orang tua walaupun nantinya mereka berpisah. Menurut Christopher, orang tua tidak boleh egois karena ini adalah anak bersama, jadi mereka meminta pengasuhan dilakukan bersama tanpa mengurangi waktu dan jatah kasih sayang dari masing-masing orang tua.

Sejauh ini memang belum ada perjanjian tertulis soal pengasuhan anak tersebut. Namun, Maell Lee dan Anggita disebut sudah memiliki kesepahaman untuk membesarkan anak mereka bersama-sama karena sang anak masih di bawah umur.

Untuk saat ini, sang anak tinggal bersama Anggita. Christopher menilai hal tersebut sudah tepat karena seharusnya anak memang ikut dengan ibunya.

Selain urusan anak, terungkap juga kalau Maell Lee dan Anggita Oktaviani sudah pisah rumah. Christopher menyebutkan kalau mereka sudah tinggal terpisah selama sebulan, meski ia tidak tahu pasti kapan tepatnya mereka mulai pisah rumah karena tidak berani bertanya secara mendetail.

Soal nafkah anak, Christopher memastikan bahwa sejauh yang ia ketahui, Maell Lee masih menjalankan kewajibannya. Ia juga menilai kliennya itu sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap anaknya.