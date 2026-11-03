Rizky Billar ngaku jadi Cliquers sejak SMP pas dampingi Lesti di konser Ungu

Hiburan

Rizky Billar bikin heboh setelah mengunggah pengakuan lewat media sosialnya kalau dia adalah Cliquers sejak SMP. Pengakuan ini muncul setelah dia mendampingi Lesti Kejora yang tampil jadi bintang tamu di konser perayaan 30 tahun grup band Ungu di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, .

Pasangan ini memang sudah menikah sejak 2021 dan sering terlihat mesra di depan publik saat menghadiri acara musik. Kehadiran Billar di konser ini menunjukkan sisi lain dirinya yang bukan sekadar pendamping istri, tapi juga penggemar musik tanah air.

Nostalgia masa sekolah

Lewat unggahannya, Billar menulis, “Saya Cliquers sejak SMP,” yang langsung memicu reaksi dari netizen. Dia mengaku sudah mengikuti perjalanan musik Ungu sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hal ini mempertegas kedekatannya dengan band yang digawangi Pasha Ungu tersebut.

Antusiasmenya terlihat jelas saat dia menyaksikan penampilan Ungu dan Lesti. Billar bahkan sempat mengabadikan momen tersebut untuk dibagikan kepada para pengikutnya di media sosial. Cliquers sendiri merupakan sebutan bagi para penggemar band Ungu yang sudah melekat sejak lama.

Lesti jadi bintang tamu

Lesti Kejora menjadi salah satu daya tarik utama dalam konser 30 tahun Ungu tersebut. Lesti membawakan beberapa lagu hits Ungu dan mendapat sambutan meriah dari ribuan penonton yang hadir. Kolaborasi penyanyi dangdut seperti Lesti menunjukkan kalau musik Ungu sangat fleksibel dan bisa beradaptasi dengan berbagai genre.

Selama acara berlangsung, Rizky Billar setia mendampingi sang istri dan menikmati jalannya konser dari belakang panggung. Momen ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bukti harmonisasi rumah tangga mereka yang semakin solid, karena keduanya ternyata punya kesamaan dalam menyukai musik Ungu.

Reaksi netizen

Pengakuan Billar sebagai fans lama Ungu ini menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang merasa terhibur dan mengapresiasi kesetiaannya sebagai penggemar sejak sekolah. Selain itu, tidak sedikit netizen yang memuji keharmonisan pasangan selebriti ini, termasuk para penggemar Lesti yang mengirimkan doa untuk kelanggengan rumah tangga mereka.

Sampai berita ini beredar, memang belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Rizky Billar maupun Lesti Kejora terkait pengakuan tersebut. Namun, unggahan di media sosial itu sudah cukup jadi bukti kalau Billar memang fans berat Ungu. Jujur saja, siapa sih yang nggak nostalgia kalau dengar lagu-lagu Ungu? Ternyata Billar sudah 'masuk' fandomnya dari zaman SMP, cukup konsisten ya!