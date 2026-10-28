Tiwi T2 pamer wajah glowing usai oplas di Korea, hasilnya natural banget!

Hiburan

Tiwi T2 baru saja membagikan penampilan terbarunya setelah satu bulan menjalani operasi plastik. Hasilnya? Wajahnya terlihat makin glowing, bebas kerutan, dan memberikan kesan awet muda meski usianya sudah menginjak 40 tahun. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentarnya dengan pujian, bahkan ada yang merasa lega karena wajah Tiwi tidak berubah drastis dan justru terlihat semakin cantik.

Tiwi tampak makin percaya diri saat berpose di depan kamera. Apalagi dengan bentuk tubuhnya yang langsing, penampilannya benar-benar bisa bersaing dengan wanita yang usianya jauh di bawahnya.

Kalau penasaran soal prosesnya, Tiwi diketahui menjalani operasi plastik di Korea. Tidak main-main, ada lima prosedur operasi yang ia jalani dalam waktu sembilan jam. Prosedur yang dilakukan meliputi mini V, mini lifting, breast augmentation, serta operasi pada bagian ujung hidung.

Operasi plastik yang dijalani memang tidak mengubah wajah Tiwi secara signifikan. Perubahan yang paling terlihat adalah wajah yang jadi lebih kencang dan berbentuk v shape. Selain itu, bagian hidungnya kini tampak lebih mancung dan ramping, terutama jika dilihat dari samping. Wajahnya pun terlihat jauh lebih tirus sekarang.