Dibilang jadul, Natasha Wilona kasih pesan soal rasa syukur

Hiburan

Natasha Wilona lagi jadi bahan omongan warganet gara-gara gaya busananya. Banyak yang menilai penampilan aktris berusia 27 tahun ini kurang serasi dan nggak mengikuti tren fesyen terkini. Bahkan, ada yang sampai bilang kalau style-nya itu jadul.

Kritikan ini muncul berdasarkan unggahan Natasha di media sosial miliknya. Netizen merasa Natasha sebenarnya bisa lebih eksplorasi lagi biar kelihatan lebih stylish dan cocok sama karakternya. Ada juga yang kasih saran supaya dia mencoba padu padan outfit yang lebih menarik atau sekalian pakai jasa fashion stylist profesional.

Kelihatannya Natasha tahu soal komentar-komentar pedas itu. Lewat akun Instagram pribadinya, dia mengunggah foto sambil mengenakan pakaian tradisional Korea. Di sana, dia menulis pesan tentang pentingnya menghargai apa yang sudah dimiliki. Menurut Natasha, "Semakin bertambah usia, semakin aku menyadari bahwa kedamaian dimulai dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Teruslah menyebarkan cinta dan kebaikan seperti biasa."

Di sisi lain, para penggemar Natasha nggak tinggal diam dan langsung pasang badan. Banyak yang membela mantan kekasih Verrell Bramasta ini dengan alasan kalau dia memang lebih mengutamakan kenyamanan saat berpakaian. Fans juga mengingatkan kalau gaya berpakaian itu adalah pilihan pribadi dan setiap orang punya selera fashion yang beda-beda.

Jujur saja, urusan baju itu kan subjektif banget. Selama yang pakai merasa nyaman dan percaya diri, buat apa pusing mikirin standar orang lain? Lagian, pesan Natasha soal rasa syukur itu jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tren yang ganti tiap minggu. Kita setuju nggak kalau kenyamanan itu nomor satu?