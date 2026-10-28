Agnez Mo resmi punya patung lilin di Madame Tussauds Hollywood

Hiburan

Agnez Mo baru saja berbagi momen spesial lewat video yang memperlihatkan patung lilin dirinya dipajang di antara deretan figur publik Hollywood. Penyanyi asal Indonesia ini terlihat berpose penuh semangat di samping versi lilin dirinya yang dibuat sangat detail, mulai dari raut wajah sampai busana yang dipakai.

Dalam video tersebut, Agnez mengungkapkan rasa bahagianya setelah menyelesaikan konferensi pers untuk peresmian patung lilinnya di Madame Tussauds Hollywood. Hei, ini Agnez Mo. Saya baru saja menyelesaikan konferensi pers yang luar biasa untuk peresmian patung lilin saya di Madame Tussauds Hollywood, ungkapnya.

Bicara soal penampilan, si patung tampil glamor dengan busana hitam berhiaskan payet berkilau lengkap dengan penutup kepala yang senada. Sementara itu, Agnez yang asli justru tampil lebih santai tapi tetap kece dengan jaket kulit berwarna merah marun sambil tersenyum lebar ke arah kamera.

Kehadiran patung ini langsung jadi pusat perhatian warganet. Banyak yang merasa bangga melihat sosok asal Indonesia bisa mendapatkan sorotan di panggung internasional. Momen ini dianggap sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan karier Agnez Mo yang terus berkembang di industri hiburan global.

Bagi para penggemarnya, pencapaian ini bukan cuma soal pajangan, tapi juga jadi inspirasi buat para pelaku kreatif di Indonesia untuk berani memperluas jangkauan karya mereka sampai ke tingkat dunia. Jujur, melihat Agnez bisa sejajar dengan bintang Hollywood lewat patung lilin ini emang terasa sebagai kemenangan kecil buat kita semua.

Kira-kira siapa lagi ya musisi Indonesia yang bakal menyusul punya kembaran lilin di sana?