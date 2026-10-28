Ravi Andika comeback lewat single 'Bulan Biru', lagu buat yang lagi galau rindu

Hiburan

Ravi Andika akhirnya kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya yang berjudul "Bulan Biru". Lagu ini rilis setelah penyanyi ini sempat beristirahat selama lebih dari setahun.

Lagu bernuansa melankolis ini menceritakan kedalaman rasa rindu dan komitmen seseorang yang rela tenggelam dalam penantian panjang.

Yang menarik, Ravi nggak cuma nyanyi, tapi juga turun tangan sebagai penulis sekaligus produser lagunya. Dia juga menggandeng musisi berpengalaman seperti Putra Prastyo dan Edwin Simarmata. Proses mixing dan mastering dipercayakan kepada sound engineer Ivan Gojaya.

Tapi, ada satu fakta unik yang bikin kita geleng-geleng kepala: judul "Bulan Biru" ternyata terinspirasi dari film live action The Smurfs tahun 2011. Ravi memproyeksikan nuansa keajaiban dan penantian momen istimewa yang ada di film tersebut ke dalam lagunya.

Ravi berharap karyanya bisa menjadi pelukan hangat bagi para pendengar, dan mempersembahkannya untuk siapa saja yang sedang memendam rindu.

Buat kamu yang mau dengar, "Bulan Biru" sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Video lirik resminya juga sudah bisa ditonton di kanal YouTube pribadi Ravi Andika.

Siapa yang sangka inspirasi lagu galau bisa datang dari Smurfs?