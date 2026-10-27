Syahrini bakal konser 'Aku Kembali' 1 Desember 2026, siap goda Gen Z

Hiburan

Syahrini resmi mengumumkan bakal menyapa penggemarnya lagi lewat konser bertajuk "Aku Kembali Live in Concert". Rencananya, acara ini bakal digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 1 Desember 2026. Langkah ini jadi momen comeback Syahrini setelah lebih dari tujuh tahun hiatus demi fokus menikmati hidup bareng keluarganya.

Lewat konser ini, Syahrini ingin menunjukkan versinya yang baru tanpa meninggalkan ciri khasnya.

Versi Fresh buat Gen Z dan Milenial

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 27 Oktober 2026 di Jakarta, Syahrini bilang kalau dia kembali dengan porsi sebagai istri dan ibu. Dia menegaskan kalau dirinya nggak akan lagi tampil dengan porsi seperti sebelum menikah, termasuk gaya "jambul katulistiwa" yang sempat ikonik. Sebagai gantinya, dia ingin mempresentasikan penampilan yang lebih fresh agar bisa masuk ke semua era, mulai dari Gen Z, kaum milenial, sampai remaja vintage.

Biar hasilnya maksimal, Syahrini mengaku sudah berlatih keras di tengah kesibukannya mengurus anak dan suaminya, Reino Barack. Dia merasa dedikasi seni sudah ada di DNA-nya, jadi meskipun sempat fokus mengurus keluarga, kreativitasnya nggak pernah terkekang. Dia berjanji akan merangkum semua unsur seni itu di atas panggung nanti dengan kemasan yang jauh lebih kekinian.

Konsep Unik dan Bocoran Lagu

Soal detail konsep konser, Syahrini masih tutup mulut dan belum mau membocorkannya. Tapi yang pasti, gaya berpakaian dan lagu-lagu yang dibawakan bakal tetap membawa ciri khas Syahrini namun dengan sentuhan masa kini. Untuk urusan setlist, ada bocoran kalau dia bakal membawakan lagu hasil duetnya dengan Anang Hermansyah, plus beberapa lagu kejutan lainnya untuk para penggemar yang akrab disebut kader Partai Inces Indonesia (PII).

Selain rencana konser, Syahrini juga memberi kode kalau dia akan merilis single kedua setelah sebelumnya meluncurkan lagu "Kau Yang Utama".

Tiket Sultan dan Kolaborasi Rahasia

Dino Hamid, Direktur Kreatif Enjoy Live Experience yang jadi promotor acara ini, mengaku butuh waktu panjang buat meyakinkan Syahrini agar mau naik panggung lagi. Dino yakin banget kembalinya Syahrini adalah hal yang paling dinanti. Buktinya, 40 kursi kategori harga Rp35 juta sudah ludes terjual habis.

Menariknya, konser ini nggak cuma soal nyanyi. Dino sudah menyusun konsep yang memadukan pertunjukan musik dengan stand-up. Ide ini muncul karena Syahrini punya bakat alami dalam mengeluarkan celotehan lucu yang membekas di hati pendengar, sebuah nilai lebih yang menurut Dino jarang dimiliki penyanyi lain.

Nggak cuma itu, akan ada kolaborasi dengan musisi lain yang diklaim bakal sangat mengejutkan. Dino menegaskan kalau ini bukan sekadar featuring biasa, tapi sesuatu yang benar-benar tidak disangka-sangka oleh penonton.

Untuk harga tiket, penggemar bisa memilih kategori mulai dari Rp500 ribu sampai yang paling mahal Rp35 juta. Total kuota kursi yang disediakan sekitar 3 ribu, namun beberapa kategori sudah habis terjual. Tiketnya sendiri bisa diakses melalui situs resmi guehadir.id.

Kira-kira siapa ya musisi rahasia yang bakal duet bareng Syahrini nanti?