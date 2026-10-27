Gara-gara lagu Paris Barantai, Firman Siagian akhirnya main ke Kotabaru

Hiburan

Firman Siagian akhirnya bisa melihat langsung daerah Kotabaru di Kalimantan Selatan. Padahal, jauh sebelum menginjakkan kaki di sana, penyanyi yang dikenal lewat lagu Kehilangan ini sudah lebih dulu kenal Kotabaru lewat lagu daerah legendaris berjudul Paris Barantai.

Rasa penasaran Firman terhadap daerah ini tumbuh karena lagu ciptaan maestro musik Banjar, almarhum H Anang Ardiansyah tersebut. Setelah bertahun-tahun cuma tahu Kotabaru lewat lirik lagu, Firman akhirnya mendapat kesempatan untuk berkunjung langsung dan menjawab rasa penasarannya.

Dalam wawancara pada 25 Oktober 2026 malam, Firman bercerita kalau perkenalannya dengan Kotabaru bermula saat ia tampil bersama penyanyi Ihsan Tarore di salah satu program televisi nasional. Mereka saat itu membawakan lagu Paris Barantai.

Pengalaman menyanyikan lagu itu ternyata membekas banget. Firman mengaku sempat bertanya-tanya tentang daerah yang namanya disebut kuat dalam lirik tersebut. Terutama bait pembuka "Kotabaru gunungnya bamega, bamega umbak manampur di sala karang" yang bikin dia makin penasaran mencari tahu keberadaan daerahnya.

Keren juga ya kalau ada tempat yang bisa bikin kita kepo cuma lewat satu lagu, kalian ada lagu favorit yang bikin pengin jalan-jalan ke suatu kota nggak?