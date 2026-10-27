Saling Tukar Kado, Inara Rusli Kasih Sepatu Roda buat Anak Insanul Fahmi

Hiburan

Inara Rusli menunjukkan perhatian spesial buat Afnan, putra dari Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi, yang baru saja merayakan ulang tahun ke-6. Momen ini dibagikan lewat Insta Stories akun @mommy_starla.

Inara terlihat membeli sepasang sepatu roda anak berwarna biru sebagai hadiah untuk Afnan, atau yang akrab dipanggil Nan. Inara berharap Afnan suka dengan pemberian tersebut karena kado ini adalah bentuk perhatiannya kepada putra Insanul Fahmi.

Bukan cuma kasih kado, Inara juga mengirimkan makanan berupa dimsum mentai dan rendang untuk Afnan dan Wardatina Mawa. Inara berharap mereka bisa menikmati hidangan tersebut. Benar-benar definisi perhatian yang totalitas, ya!

Kebaikan Inara ternyata dibalas dengan manis juga oleh Afnan. Bocah ini memberikan cokelat kurma dan kerupuk Bangka untuk Inara. Lewat media sosialnya, Inara sudah menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi pemberian dari Afnan tersebut.

Sebagai info, perayaan ulang tahun Afnan yang ke-6 ini digelar oleh pihak Wardatina Mawa. Insanul Fahmi juga hadir di acara tersebut untuk merayakan hari spesial sang putra, yang membuat suasana perayaan jadi makin bahagia. Di tengah momen itulah Inara masuk dengan kejutan sepatu roda dan makanan enak tadi.