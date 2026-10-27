Ihsan Tarore mengaku sensitif hal mistis, sempat lihat sosok gaib di tiga tempat berbeda

Hiburan

Ihsan Tarore ngaku kalau dirinya memang sensitif dengan hal-hal mistis. Penyanyi ini bilang bisa merasakan kehadiran hal gaib di sekitarnya, meskipun sebenarnya dia enggan melihat sosok tak kasat mata karena merasa sudah cukup melihatnya.

Agak sensitif aku sebenarnya. Sensitif ngerasain, bisa ngerasain doang ya, ungkap Ihsan.

Pengalaman mistis ini nggak cuma sekali dua kali. Ihsan mengaku pernah melihat benda aneh sebanyak tiga kali. Kejadian pertama terjadi di jalan saat ia pulang dari syuting Sang Pencerah. Kejadian kedua terjadi di lokasi syuting, dan yang ketiga dialaminya saat berada di salah satu hotel di Balikpapan.

Bicara soal profilnya, Ihsan lahir di Medan, Sumatra Utara, pada 20 Agustus 1989. Ia adalah putra dari Kusnadi dan Endang Sulilawati.

Nama Ihsan mulai dikenal luas setelah menjadi peserta pencarian bakat Indonesian Idol pada 2006. Nggak berhenti di situ, ia juga sempat kembali mencoba peruntungannya di kontes penyanyi dangdut D'Academy Celebrity pada 2014.

Jujur sih, kalau kita yang sensitif begini, mendingan nggak usah ketemu sekalian daripada harus liat yang aneh-aneh di hotel, kan?