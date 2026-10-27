Savage! Sabrina Chairunnisa Skakmat Netizen yang Tuduh Kuliahnya Dibayarin Deddy Corbuzier

Hiburan

Dunia maya lagi heboh gara-gara Sabrina Chairunnisa yang mendadak jadi sasaran nyinyir warganet. Influencer berusia 33 tahun ini dituduh 'tidak tahu malu' karena disebut-sebut masih menerima bantuan biaya kuliah dari mantan suaminya, Deddy Corbuzier. Yang bikin netizen makin panas, tudingan ini muncul saat Sabrina dikabarkan sudah punya hubungan asmara baru.

Drama ini bermula dari kolom komentar di salah satu unggahan TikTok milik Sabrina. Ada seorang warganet yang menulis komentar cukup tajam, Enggak malu apa ya kuliah dibayarin mantan suami? Bisa-bisanya langsung punya pacar lagi. Sindiran ini nggak berhenti di situ, tapi malah menyebar luas dan memicu reaksi besar dari publik yang ikut menghakimi.

Sabrina nggak tinggal diam menghadapi serangan itu. Lewat video di akun media sosialnya, dia memberikan respons yang cukup menohok. Dengan nada bicara yang tampak menahan kesabaran, dia mengawali klarifikasinya dengan ucapan, Aduh, Astagfirullahaladzim. Kayak mana ya aku mau menjelaskannya?

Bukannya memohon pengertian, Sabrina justru memberikan saran yang cukup sarkas buat si tukang nyinyir itu. Dia menyarankan agar warganet tersebut menghapus komentarnya atau sekalian saja pindah platform. Tapi kataku ya, Kak, kamu hapus komen deh, Kak, atau balik ke Facebook kayaknya deh, Kak. Gimana ya? ujar Sabrina dalam video yang dilaporkan pada 22 Oktober 2026 tersebut.

Untuk membuktikan kalau dia nggak bergantung secara finansial, Sabrina membongkar rutinitas kerjanya yang super padat. Dia menjelaskan bahwa setiap hari dia tetap aktif bekerja dan mencari penghasilan dari berbagai kegiatan profesional. Kegiatannya dimulai dengan syuting pada pagi hari, yang kemudian dilanjutkan dengan menghadiri berbagai acara lainnya.

Bahkan, konten TikTok yang justru jadi tempat netizen menghujatnya itu ternyata adalah bagian dari pekerjaan berbayar. Artinya, video tersebut adalah sumber penghasilan yang ikut menopang hidupnya. Sabrina menegaskan kalau dia punya uang sendiri yang lebih dari cukup untuk membiayai pendidikannya tanpa perlu bantuan dari pihak mana pun.

Kemandirian Sabrina ternyata nggak cuma buat dirinya sendiri. Dia mengklaim sudah memberikan kontribusi nyata buat masyarakat lewat yayasan yang dia bangun. Sabrina mengungkapkan bahwa dia bahkan menyekolahkan hampir 90 anak melalui yayasan tersebut. Dengan fakta ini, dia merasa punya hak untuk menjalani kehidupan pribadinya, termasuk soal pacaran. Jangankan membiayai kuliah sendiri, aku bahkan menyekolahkan hampir 90 anak di bawah yayasan yang kubangun. Nah, kalau begitu boleh dong aku pacaran? Ya kan? tambahnya.

Klarifikasi tegas ini seolah ingin mematahkan narasi kalau statusnya sebagai mantan istri Deddy Corbuzier membuat dia kehilangan kemandirian finansial. Dia ingin publik tahu kalau selama ini dia terus berkarya dan bekerja keras di industri hiburan serta dunia digital, namun hal itu seringkali diabaikan oleh warganet yang hanya melihat potongan informasi.

Meski sempat ada drama kuliah, hubungan antara Sabrina dan Deddy Corbuzier sendiri sebenarnya terlihat masih sangat harmonis. Keduanya memang sudah berpisah, tapi tetap kompak dalam memberikan dukungan untuk perkembangan anak-anak mereka.

Salah satu buktinya adalah saat Sabrina menghadiri pemutaran perdana film pendek berjudul Home, Almost. Film tersebut merupakan debut akting Azka Corbuzier dan disutradarai oleh Tumpal Tampubolon. Karya ini bahkan sempat tayang perdana di Urbanworld Film Festival di New York, Amerika Serikat.

Lewat unggahan di Instagram, Sabrina menunjukkan rasa bangga yang besar atas pencapaian Azka. Dia memberikan pesan menyentuh agar Azka terus belajar, mengejar impian, berani menantang diri, dan yang paling penting adalah tetap rendah hati dalam menjalani karier di dunia hiburan.

Di tengah riuhnya polemik biaya kuliah ini, nama Deddy Corbuzier juga sempat terseret dalam pemberitaan lain, yaitu terkait bantuan bagi korban kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Namun, bagi Sabrina, serangan netizen justru menjadi momen tepat untuk menunjukkan sisi dirinya sebagai perempuan pekerja yang mandiri dan peduli pada pendidikan anak-anak di Indonesia.

Hingga sumber berita ini diturunkan, pihak Deddy Corbuzier belum memberikan keterangan resmi apa pun soal tuduhan yang menyeret nama mantan istrinya itu. Kini publik hanya bisa menunggu apakah masalah ini akan benar-benar reda setelah Sabrina memberikan jawaban telak, atau justru akan muncul drama baru lagi.

Jujur ya, kalau sudah punya yayasan dan sekolahin puluhan anak, kayaknya nggak perlu lagi ada yang mempertanyakan soal biaya kuliah. Menurut kalian, respons Sabrina udah cukup bikin netizen kapok belum?