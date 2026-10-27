Cara sinetron jadul bikin penyanyi baru mendadak terkenal

Hiburan

Industri hiburan televisi Indonesia pada era 90-an hingga 2000-an awal punya sejarah keemasan yang nggak bisa dipisahkan dari dunia seni suara. Saat itu, televisi adalah hiburan utama di setiap rumah, jadi semua orang pasti nungguin serial drama atau sinetron favorit mereka tayang. Ternyata, sinetron bukan cuma bikin aktornya populer, tapi juga jadi batu loncatan yang oke banget buat penyanyi pendatang baru.

Rahasia suksesnya ada pada fenomena simbiosis mutualisme antara rumah produksi sinetron dan industri rekaman musik. Begini cara mainnya: lagu tema atau soundtrack diputar secara konsisten setiap kali episode baru mengudara. Karena sering banget didengar, lagu tersebut otomatis melekat di benak penonton. Hasilnya, penyanyi yang awalnya asing mendadak jadi akrab di telinga masyarakat luas dalam waktu singkat karena eksposur yang masif.

Salah satu contoh nyatanya ada di sinetron Tersanjung, yang jadi salah satu drama televisi terpanjang di Indonesia. Lagu tema utamanya dibawakan oleh Retno Susanti. Waktu terpilih menyanyikan lagu ciptaan komposer Chossy Pratama ini, Retno sebenarnya masih berstatus sebagai penyanyi baru. Tapi berkat frekuensi pemutaran yang tinggi banget di layar kaca, karakter vokal Retno langsung nempel di memori publik dan namanya pun jadi permanen di peta musik pop tanah air.

Ada juga strategi transisi buat artis cilik yang mau masuk ke ranah penyanyi dewasa, dan Agnes Monica berhasil melakukannya. Lewat lagu 'Pernikahan Dini' yang jadi tema sinetron berjudul sama pada 2001, Agnes membuktikan kapasitas vokalnya sudah matang. Lagu ciptaan Melly Goeslaw ini jadi titik balik krusial yang mendongkrak popularitasnya secara drastis, sekaligus menandai awal perjalanannya jadi diva besar yang sekarang berkarier internasional.

Strategi lain adalah menyatukan peran akting dengan identitas musik, seperti yang dilakukan Marshanda di sinetron Bidadari tahun 2000. Marshanda yang memerankan tokoh 'Lala' mengambil langkah berani dengan menyanyikan sendiri lagu tema utamanya. Suaranya dalam lagu 'Bidadari' nggak cuma memperkuat cerita magis di sinetron tersebut, tapi juga membuka jalan baginya jadi solois remaja berbakat yang merajai tangga lagu saat itu.

Televisi juga jadi panggung efektif buat mematahkan keraguan publik terhadap VJ MTV atau pemandu acara yang mau terjun ke musik profesional. Contohnya kolaborasi Shanty dan Marcell Siahaan dengan lagu-lagu pop R&B yang sering jadi lagu latar berbagai program hits awal 2000-an. Proyek ini sukses memperkenalkan Shanty sebagai penyanyi solo wanita yang bertenaga, sekaligus melambungkan Marcell Siahaan sebagai pendatang baru dengan karakter vokal bariton yang kuat.

Buat genre yang lebih gelap, sinetron drama-horror Disini Ada Setan yang tayang di SCTV tahun 2003 sampai 2005 menggunakan lagu pembuka 'Antara Ada dan Tiada' dari grup band Utopia. Bisikan lirih Pia, sang vokalis, di awal lagu menciptakan nuansa kelam yang pas banget dengan cerita mistis sinetronnya. Lewat popularitas acara ini, nama Utopia jadi lebih diperhitungkan di kancah musik nasional dengan basis pendengar yang lebih luas.

Sinetron juga bisa jadi kendaraan efektif buat band baru, seperti Drive yang diproduseri Piyu Padi. Pada 2007, mereka merilis singel 'Bersama Bintang' yang jadi lagu tema utama sinetron Candy produksi Sinemart. Karena sinetronnya sukses besar secara rating, lagu yang musiknya easy listening ini nggak cuma wara-wiri di TV, tapi juga mendominasi tangga lagu radio, sehingga eksistensi Drive sebagai pendatang baru makin kuat.

Terakhir, ada sinetron Intan tahun 2006 yang dibintangi Naysilla Mirdad dan Glenn Alinskie. Alur ceritanya yang mengharu biru didampingi oleh lagu tema 'Ruang Rindu' dari grup band Letto. Melodi Letto yang syahdu dan puitis terasa sangat pas dengan adegan penuh emosi di sinetron tersebut. Kepopuleran serial Intan akhirnya membawa lagu 'Ruang Rindu' jadi hits besar, terutama di kalangan anak muda.