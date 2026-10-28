BSI International Expo 2026: Bukan Sekadar Pameran, Tapi Konser dan Musikal Juga Ada!

Hiburan

BSI International Expo (BIE) 2026 digelar dengan mengusung tema “Buy Local Go Global”. Acara ini bukan cuma soal jualan, tapi jadi wadah buat pamerin berbagai produk dan layanan, mulai dari barang kebutuhan sehari-hari sampai urusan gaya hidup. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, bilang kalau BIE 2026 sengaja dikemas lebih segar, muda, dan kekinian .

Kalo ngomongin soal angka, BSI punya target yang cukup gila tahun ini. Mereka mengincar transaksi sampai Rp 5 triliun. Angka ini dua kali lipat lebih besar kalau dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 2,6 triliun. Ambisi ini didukung dengan kehadiran lebih dari 400 tenant yang terbagi dalam empat pilar kegiatan utama: Market, Collab Hub, Fit and Faith Session, dan Concert.

Di pilar Market, pengunjung bisa nemuin semua hal di satu tempat. Ada layanan haji dan umrah buat yang mau konsultasi paket perjalanan, otomotif, emas, fesyen, parfum, kecantikan, sampai makanan dan minuman. Bahkan, BIE 2026 juga menyediakan pop-up layanan Samsat buat yang mau mengurus STNK dan SIM . Buat yang bawa anak kecil, tersedia juga Kids Zone biar si kecil bisa main sementara orang tuanya belanja.

Biar makin seru, beberapa tenant bikin permainan interaktif. Di tenant BSI Emas, pengunjung bisa mencoba mengambil batangan emas dari dalam kotak akrilik. Sementara itu, tenant kecantikan juga bagi-bagi cushion gratis lewat permainan mini. Pada malam pembukaan saja, Anggoro menyebut ada sekitar 12.000 orang yang sudah mengunjungi expo ini.

Selain belanja, ada juga Collab Hub yang menggandeng komunitas keren kayak Glamlocal, Lokamov, dan Aroma. Terus ada Fit and Faith Session yang fokus ke kegiatan kajian serta gaya hidup. Nah, pilar Concert jadi penutup yang manis karena menjadi ruang bagi pengunjung untuk menikmati hiburan musik setelah lelah berkeliling pameran.

Hari pertama BIE 2026 turut dimeriahkan pertunjukan musikal Home Sweet Loan. Pertunjukannya lengkap banget, ada perpaduan akting, musik, dan koreografi. Ceritanya juga relate banget sama kehidupan dewasa, yaitu tentang perjuangan memiliki rumah. Menariknya, dialog dalam musikal ini menyelipkan pesan penting soal pentingnya menabung emas dan membeli rumah.

Sebagai penutup rangkaian hari pertama, penyanyi Bernadya tampil di main stage. Area panggung utama dipadati penonton yang menantikan kehadiran Bernadya. Suasana malam itu jadi makin syahdu dengan alunan musik dan suara khas Bernadya yang dikenal lewat lagu-lagu pop bernuansa melankolis. Konser ini jadi penutup sempurna yang memadukan pameran produk lokal, kegiatan komunitas, dan hiburan musik dalam satu paket pengalaman.

Kenapa sih harus fokus ke produk lokal? Anggoro menjelaskan bahwa BIE adalah upaya BSI untuk memperkenalkan produk lokal terbaik yang berpotensi menjadi local champions agar bisa menembus pasar global. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat krusial. Jika permintaan dari dalam negeri besar, pelaku usaha lokal punya ruang lebih luas untuk tumbuh dan memperluas jangkauan pasarnya.

Kecintaan orang Indonesia terhadap brand lokal ternyata memang tinggi banget. Berdasarkan data Jakpat Research 2025 yang ditampilkan di panggung, preferensi terhadap merek lokal mencapai 94 persen pada kelompok Gen Z, 97 persen pada milenial, dan 96 persen pada Gen X. Alasan utamanya adalah karena nilai yang lebih baik (better value) sebesar 72 persen, disusul rasa bangga terhadap produk lokal dan kemudahan akses yang masing-masing berada di angka 56 persen.

BIE 2026 sendiri merupakan penyelenggaraan yang ketiga. Kalau melihat sejarahnya, BIE 2024 dikunjungi 47.881 orang dengan transaksi Rp 2,4 triliun. Di tahun 2025, pengunjung naik jadi 60.191 orang dengan transaksi Rp 2,6 triliun. Untuk tahun 2026 ini, BSI menargetkan total pengunjung lebih dari 65.000 orang hingga 25 Oktober 2026 malam. Anggoro berharap aktivitas bisnis antara produk lokal, konsumen, dan mitra kolaborasi tidak berhenti begitu saja setelah pameran berakhir.

Kira-kira produk lokal apa yang menurut kalian paling layak jadi local champion dan go global?