Bima Ayman Modjo debut lewat lagu Rindu yang Lirih, ini proses kreatifnya

Hiburan

Bima Ayman Modjo resmi terjun ke dunia musik dengan merilis single debut berjudul Rindu yang Lirih pada 23 Oktober 2026 lewat label Embassy Records. Lagu pop dengan sentuhan synthesizer ini bercerita tentang seseorang yang kangen sama masa lalu, tapi masih takut kalau luka lamanya bakal muncul lagi.

Kerennya, Bima nggak sendirian saat memulai debut ini. Ayahnya, Duta Sheila on 7, ikut terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut, mulai dari pengembangan materi sampai tahap produksi. Duta berperan sebagai produser sekaligus rekan penulisan lagu untuk putranya.

Gimana proses pembuatan lagunya?

Buat yang penasaran gimana lagu ini bisa jadi, ternyata prosesnya cukup organik. Berikut adalah langkah-langkah penciptaannya:

Pertama, lagu ini berawal dari tulisan yang dibuat Bima saat ia sedang mengisi waktu senggang. Setelah itu, Bima menunjukkan tulisan tersebut kepada Duta.

Langkah selanjutnya, mereka berdua mengembangkan materi tulisan tersebut melalui sesi workshop yang dilakukan di Embassy Studio, Yogyakarta. Lewat kolaborasi ini, Bima belajar lebih dalam soal proses penciptaan dan produksi musik.

Sisi lain atlet bulu tangkis

Meski sekarang debut sebagai penyanyi, Bima sebenarnya lebih dikenal sebagai atlet bulu tangkis. Ternyata, musik sudah jadi bagian dari kesehariannya. Bima terbiasa mendengarkan lagu sebelum latihan atau pertandingan supaya suasana hatinya terjaga dan makin semangat.

Keinginan untuk mengekspresikan diri lewat karya akhirnya terwujud di Rindu yang Lirih. Lagu ini membawa pesan kalau menghadapi perasaan tidak nyaman itu butuh proses, dan kita harus belajar menerima keadaan saat sesuatu tidak bisa dipaksakan.

Buat yang mau dengar, video lirik resminya sudah tersedia di kanal YouTube Bima Ayman Modjo. Bima bakal tetap menjalani aktivitasnya sebagai atlet bulu tangkis sambil memulai perjalanan barunya di industri musik.

Kira-kira bakal ada lagu kedua nggak ya, atau malah jadi duo ayah-anak permanen?