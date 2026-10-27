Dicolek soal anak kedua, Mahalini kasih jawaban tegas ke Rizky Febian

Hiburan

Bayangkan lagi enak-enaknya olahraga lari, tiba-tiba ada bapak-bapak asing yang nyolek dan minta Rizky Febian buat segera punya anak kedua. Momen random ini terekam dalam video yang diunggah Iky di Instagram pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Rizky Febian sendiri kelihatan heran banget dengar permintaan dadakan itu. Bukannya cuek, Iky malah iseng nyolek Mahalini sambil bilang, "Yuk. Gas anak kedua? Si bapak bener-bener."

Tapi sayangnya, harapan si bapak dan godaan Iky langsung dipatahkan dengan telak. Mahalini yang ditandai dalam postingan itu memberikan jawaban singkat, padat, dan sangat jelas: "No no ya no no."

Mahalini dan Rizky Febian memang sudah punya satu anak perempuan, dan Mahalini memang lagi aktif-aktifnya manggung lagi.

Sabar ya Iky, kayaknya rencana 'gas' anak kedua harus masuk daftar tunggu dulu kalau responnya sudah se-tegas itu!