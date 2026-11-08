Tiwi T2 operasi plastik di Korea Selatan, sekali jalan langsung lima tindakan

Hiburan

Tiwi T2 mengambil langkah besar buat mengubah penampilannya lewat serangkaian prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Keputusan ini nggak diambil asal-asalan, karena Tiwi sudah mendiskusikannya lebih dulu dengan keluarga serta kerabat dekatnya sebelum terbang ke sana.

Alasan utamanya simpel tapi krusial: kenyamanan dan rasa percaya diri. Tiwi merasa hal ini penting banget, apalagi dia harus sering tampil dan bernyanyi di panggung. Efeknya pun terasa langsung, di mana Tiwi merasa baju yang dipakainya sekarang jadi lebih pas. Sejauh ini, dia mengaku sudah merasa senang dengan hasilnya di atas 50 persen.

Yang bikin geleng-geleng kepala adalah keberanian Tiwi menjalani lima tindakan operasi sekaligus dalam satu hari. Awalnya rencana operasi ini dibagi dalam beberapa sesi, tapi tim dokter di Korea justru menyarankan semuanya dilakukan barengan. Kata Tiwi, cara ini malah bikin dia lebih tenang karena proses pemulihannya bisa dilakukan secara bersamaan.

Kelima tindakan yang dijalani Tiwi meliputi rhinoplasty untuk hidung, contouring wajah di bagian dagu, mini facelift, reposition under eye, sampai breast surgery. Benar-benar paket lengkap dalam satu hari.

Namun, perubahan penampilan ini nggak lepas dari sorotan netizen. Banyak komentar negatif yang masuk, tapi Tiwi nggak mau ambil pusing. Dia menganggap semua kritik itu sebagai latihan mental saja. Baginya, ini adalah keputusan pribadi dan hak masing-masing orang untuk punya opini, tapi dia juga punya hak untuk nggak mendengarkan dan fokus menikmati masa pemulihannya.

Jujur, lima operasi dalam sehari itu definisi 'sat set' yang sangat ekstrem. Tapi ya sudahlah, yang penting orangnya happy dan pede lagi di panggung. Kalau kalian, berani nggak operasi lima jenis sekaligus dalam sehari?