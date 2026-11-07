Lagu Terbang ternyata hasil berantem hebat Kin The Fly dan Nova Soraya

Hiburan

Ternyata lagu Terbang yang dipopulerkan The Fly itu bukan sekadar lagu cinta biasa. Kin The Fly mengungkapkan kalau lagu tersebut diciptakan khusus untuk Nova Soraya setelah mereka mengalami pertengkaran besar saat masih berpacaran pada 1998.

Lagu ini jadi lagu paling hit The Fly di generasi milenial dan Gen X pada 2000-an, dan popularitasnya bertahan hingga generasi Z. Tapi kalau dipikir-pikir, agak kocak ya kalau lagu se-hit itu justru lahir dari momen berantem hebat. Kin sendiri mengaku menuangkan perasaan terdalamnya dan menulis lagu itu untuk perempuan yang ada di depannya saat itu.

Menurut Kin, rahasia kenapa lagu ini bisa diterima lintas generasi adalah karena lirik dan aransemennya yang sederhana. Dia merasa pesan dalam lagu Terbang itu dekat dengan pengalaman banyak orang karena tidak terlalu puitis atau berat, jadi mudah dinikmati.

Yang bikin geleng-geleng kepala, Kin justru melihat pertengkarannya dengan Nova sebagai sesuatu yang positif. Perselisihan itu malah jadi karya yang menghibur banyak orang sekaligus mendatangkan rezeki buat dirinya. Kin mengatakannya sambil tertawa.

Satu kata: definisi mengubah masalah jadi berkah yang sesungguhnya. Kalau kamu berantem sama pacar, kira-kira bisa jadi lagu hit juga nggak ya?