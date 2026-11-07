Oki Rengga minta maaf setelah viral adu mulut dengan suporter soal spanduk Karhutla

Hiburan

Komedian Oki Rengga baru saja jadi pusat perhatian setelah video dirinya yang terlihat memarahi suporter viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat laga antara PSMS Medan melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU). Dalam video yang dilihat pada Jumat (6/11/2026), Oki terlihat berada di tribun penonton dan terlibat adu mulut dengan suporter lain. Bahkan, ada momen Oki memegang kepala suporter tersebut dan sempat terdengar mengaku mau dibunuh oleh pemerintah.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Oki Rengga memberikan penjelasan melalui videonya di Instagram. Ia meminta maaf sebesar-besarnya atas video, narasi, serta keributan yang ia timbulkan selama beberapa hari terakhir. Mantan pemain PSMS Medan ini merasa perlu meluruskan narasi yang beredar di luar sana, terutama tuduhan bahwa ia melarang suporter membentangkan spanduk kritik mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Begini kronologi lengkap versi Oki Rengga. Awalnya, Oki sedang menikmati pertandingan besar antara PSMS lawan Persija. Menurutnya, euforia pertandingan ini sangat besar karena setelah bertahun-tahun PSMS baru bisa kembali menggelar laga sebesar itu. Namun, konsentrasinya pecah ketika ia melihat ada beberapa orang di tribun lain yang sedang berdiskusi sengit soal spanduk Karhutla. Mereka sedang memperdebatkan apakah spanduk tersebut harus segera dipasang atau diturunkan saja terlebih dahulu.

Karena merasa terganggu dan konsentrasinya terpecah dari pertandingan, Oki memutuskan untuk mendatangi tribun tersebut. Alih-alih melarang, Oki justru memberikan penawaran kepada para suporter. Ia menyarankan agar spanduk itu dipasang setelah pertandingan berakhir saja, sehingga saat itu mereka bisa fokus mendukung PSMS terlebih dahulu. Oki bahkan menawarkan diri untuk ikut memegang spanduk tersebut nantinya. Tawaran ini awalnya disepakati oleh para suporter dan penonton yang ada di lokasi.

Namun, setelah pembicaraan itu, ternyata diskusi di antara suporter masih terus berlanjut. Oki kembali mendatangi mereka untuk memastikan situasi tetap aman. Ia mengingatkan para suporter bahwa meski kondisi saat ini memang sedang tidak baik, fokus utama saat itu adalah mendukung PSMS. Di titik inilah emosi dan adrenalin Oki mulai bercampur aduk.

Suasana semakin memanas ketika seorang suporter datang menghampiri Oki sambil menangis dan mengatakan bahwa sudah banyak sekali korban. Dalam momen penuh emosi itu, Oki memegang kepala suporter tersebut. Tindakan inilah yang kemudian dinarasikan orang sebagai aksi pencekikan.

Oki menjelaskan bahwa saat memegang kepala suporter itu, ia berbicara bahwa dirinya tahu soal itu, bahkan ia mengaku hampir dibunuh oleh pemerintah karena kerap menyuarakan isu Karhutla. Oki mengakui bahwa reaksinya saat itu dipicu oleh rasa emosi dan adrenalin yang tidak terkontrol. Ia mengaku emosi karena selama ini ketika bersuara, ia sering menerima ancaman, makian, dan omongan tidak baik yang datang kepadanya.

Meski selama ini ia mencoba membiarkan semua ancaman itu, ternyata emosinya meledak pada malam pertandingan tersebut. Oki kembali menegaskan permintaan maafnya atas perbuatan tersebut dan berharap penjelasannya bisa meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga memastikan bahwa dirinya akan selalu berada di barisan teman-teman yang selama ini berani bersuara.